Panna młoda, odcinek 236. Yonca tyranizuje Beyzę. Zaskakujący zwrot akcji ze swatką

Turecki serial "Panna młoda" to stosunkowo nowa pozycja w ramówce stacji TVP2. Produkcja miała swoją światową premierę w 2024 roku nad Bosforem, a polscy widzowie mogą ją śledzić od 20 stycznia 2026 roku. Zastąpiła ona w harmonogramie emisji inną popularną telenowelę – "Miłość i nadzieję". Zastanawiasz się, z czym tym razem przyjdzie się zmierzyć głównym bohaterom? Poniżej prezentujemy streszczenie 236. odcinka.

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Streszczenie 236. odcinka serialu "Panna młoda". Emisja zaplanowana na 29 października 2026 roku

Oto co czeka na widzów w najnowszym, 236. epizodzie tureckiego przeboju "Panna młoda": Głównym wątkiem będzie zachowanie Yoncy, która zacznie psychicznie znęcać się zarówno nad Beyzą, jak i Gulsum. Z kolei Derya będzie się zastanawiać nad powodem obecności Beyzy w salonie Yoncy. Ponadto swatka wykaże nieoczekiwane zainteresowanie Silą, a Hancer wraz z Cihanem będą zajęci opieką nad Cihanem Gururem.

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Obsada serialu "Panna młoda". Poznaj odtwórców głównych ról

W głównych bohaterów, Hançer oraz Cihana, wcielają się odpowiednio Talya Çelebi i Türkseve. Obok nich w tureckiej telenoweli "Panna młoda" występują:

Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,

Elif Çapkin w roli Yoncy,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar kreująca Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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Turecka superprodukcja "Panna młoda" zdecydowanie należy do najdłuższych seriali tego typu. W tym momencie twórcy zaprezentowali widzom już trzy pełne sezony, w których skład wchodzi imponująca liczba 325 odcinków. W związku z faktem, że oryginalnie każdy epizod ma blisko dwie godziny długości, polski nadawca podzielił je na krótsze segmenty, tym samym podwajając ich całkowitą liczbę. Dodatkowo w Turcji cały czas trwa emisja nowych odcinków, przez co ostateczna liczba epizodów pozostaje zagadką. Można zatem bezpiecznie założyć, że polscy fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość – losy Hançer i Cihana to rozrywka zaplanowana na kilka najbliższych lat.

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