Panna młoda, odcinek 236. Yonca tyranizuje Beyzę. Zaskakujący zwrot akcji ze swatką

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Turecki serial "Panna młoda" to stosunkowo nowa pozycja w ramówce stacji TVP2. Produkcja miała swoją światową premierę w 2024 roku nad Bosforem, a polscy widzowie mogą ją śledzić od 20 stycznia 2026 roku. Zastąpiła ona w harmonogramie emisji inną popularną telenowelę – "Miłość i nadzieję". Zastanawiasz się, z czym tym razem przyjdzie się zmierzyć głównym bohaterom? Poniżej prezentujemy streszczenie 236. odcinka.
Streszczenie 236. odcinka serialu "Panna młoda". Emisja zaplanowana na 29 października 2026 roku
Oto co czeka na widzów w najnowszym, 236. epizodzie tureckiego przeboju "Panna młoda": Głównym wątkiem będzie zachowanie Yoncy, która zacznie psychicznie znęcać się zarówno nad Beyzą, jak i Gulsum. Z kolei Derya będzie się zastanawiać nad powodem obecności Beyzy w salonie Yoncy. Ponadto swatka wykaże nieoczekiwane zainteresowanie Silą, a Hancer wraz z Cihanem będą zajęci opieką nad Cihanem Gururem.
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Obsada serialu "Panna młoda". Poznaj odtwórców głównych ról
W głównych bohaterów, Hançer oraz Cihana, wcielają się odpowiednio Talya Çelebi i Türkseve. Obok nich w tureckiej telenoweli "Panna młoda" występują:
- Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,
- Elif Çapkin w roli Yoncy,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar kreująca Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar w roli Emira,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
Kiedy nastąpi finał "Panny młodej" w Polsce? Liczba odcinków robi wrażenie
Turecka superprodukcja "Panna młoda" zdecydowanie należy do najdłuższych seriali tego typu. W tym momencie twórcy zaprezentowali widzom już trzy pełne sezony, w których skład wchodzi imponująca liczba 325 odcinków. W związku z faktem, że oryginalnie każdy epizod ma blisko dwie godziny długości, polski nadawca podzielił je na krótsze segmenty, tym samym podwajając ich całkowitą liczbę. Dodatkowo w Turcji cały czas trwa emisja nowych odcinków, przez co ostateczna liczba epizodów pozostaje zagadką. Można zatem bezpiecznie założyć, że polscy fani będą musieli uzbroić się w cierpliwość – losy Hançer i Cihana to rozrywka zaplanowana na kilka najbliższych lat.
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