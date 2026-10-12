Panna młoda, odcinek 235. Hancer i Cihan walczą o miłość, a Sinem i Melih postanawiają nie uciekać

"Panna młoda" to świeży tytuł w ramówce stacji TVP2. Ten turecki hit zadebiutował na macierzystym rynku w 2024 roku, a przed polskimi widzami pojawił się 20 stycznia 2026, zajmując miejsce po telenoweli "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, jakie emocje czekają na fanów serii? W przygotowanym materiale opisujemy fabułę, która rozegra się w najnowszym, 235. odcinku.

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Streszczenie 235. odcinka serialu "Panna młoda" - co nowego u Hancer?

Czego dowiadujemy się ze szczegółowego streszczenia 235. odsłony serialu "Panna młoda"? Widzowie zobaczą, jak Cemil zataja przed Deryą fakt, że jest wsparciem dla Yoncy w jej salonie. Tymczasem Hancer uświadamia Cemila o motywach Meliha, tłumacząc, że wyruszył w rejs dla lepszego zarobku. W innej scenie Sila prowadzi rozmowę ze swoim bratem, którego Mukadder przetrzymuje w izolacji, w zakładzie. Ponadto Sinem i Melih decydują się przełożyć własną ucieczkę, gdyż nie mają serca porzucić Hancer w tej trudnej chwili.

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Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda" i kiedy finał z Cihanem?

Telenowela "Panna młoda" należy do produkcji o niezwykle rozbudowanej formule. Obecnie turecki serial oferuje swoim sympatykom trzy sezony i aż 325 odcinków. Jako że jeden epizod to tam zazwyczaj blisko dwie godziny materiału, na polskim podwórku zostaną one skrócone, co automatycznie niemal podwoi ich liczbę. Warto wspomnieć, że wciąż nagrywane są nowe odcinki w Turcji, dlatego nikt nie zna końcowej liczby. Z pewnością jednak pożegnanie z Hançer i Cihanem w Polsce nastąpi dopiero za kilka lat.

Kogo gra Talya Çelebi? Obsada serialu "Panna młoda"

Na czele tej produkcji stoją Talya Çelebi odgrywająca Hançer oraz Türkseve w roli Cihana. Kto jeszcze pojawił się w tej telewizyjnej ekipie?

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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