Dziedzictwo, odcinek 1054: Pelin sprzeciwi się bratu i wyciągnie Poyraza z aresztu. Narazi się na poważne konsekwencje ZDJĘCIA

Pelin przygotuje pułapkę na Atakana w 1054. odcinku „Dziedzictwa”

W 1053. epizodzie Poyraz trafił za kratki, gdy Atakan użył przeciwko niemu wiadomości z pogróżkami. W najnowszym odcinku Pelin, pomimo trudnych relacji z przyrodnim bratem, postanawia wesprzeć swojego byłego ukochanego. Kobieta razem z Cansel opracowuje sprytny plan, który ma zmusić Atakana do wyznania prawdy. Wykorzystując jego słabe punkty, prowokuje go do przyznania się do manipulacji. Akcja kończy się sukcesem. Poyraz zostaje uwolniony, jednak Atakan wpada w szał, nie potrafiąc pogodzić się z porażką.

Poyraz będzie wolny, ale Atakan zapowie zemstę w 1054. odcinku „Dziedzictwa”

Choć pomoc Pelin przynosi oczekiwany skutek, spór trwa w najlepsze. Atakan, który do tej pory próbował dyktować siostrze warunki, wpada w furię na wieść o fiasku swojego spisku. Gdy Poyraz opuszcza areszt, brat kobiety grozi odwetem. Sytuacja Pelin staje się niezwykle skomplikowana. Z jednej strony udaje jej się ocalić ukochanego, z drugiej – popada w jeszcze ostrzejszy konflikt z własną rodziną.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1054

Nowe odcinki „Dziedzictwa” można śledzić każdego dnia o 16:00 w TVP1. Odcinek 1054. zadebiutuje na ekranach w środę, 21 października 2026 roku. Wszystkie epizody są również do dyspozycji widzów w serwisie TVP VOD tuż po telewizyjnej premierze.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (znane w oryginale jako Emanet) to hitowa produkcja opowiadająca o miłości, dramatach i walce o bliskich. Po stracie rodziców, mały Yusuf ląduje pod skrzydłami surowego wuja Yamana. Sytuacja ulega zmianie, gdy w ich życiu pojawia się skromna ciotka chłopca, Seher. Początkowa wzajemna niechęć opiekunów z czasem przeradza się w głębokie uczucie, które dla dziecka staje się opoką, mimo licznych intryg otoczenia.

W późniejszych sezonach losy bohaterów przybierają tragiczny obrót. Yaman Kırımlı umiera, a troska o Yusufa spada na barki Nany Maryam.

Problemy narastają, gdy Nana staje w obliczu deportacji. By ratować sytuację i chronić Yusufa przed kolejną utratą bliskiej osoby, wkracza Poyraz. Zawiera on z Naną fikcyjny związek małżeński. Ten z góry ukartowany układ rodzi kolejne konflikty, ale i niespodziewane emocje oraz relacje.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan wcielający się w Yamana Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili grająca Nanę

Nik Xhelilaj w roli Poyraza

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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