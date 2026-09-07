Splątane losy, odcinek 43: Munevver ma podejrzenia wobec Yasemin. Czeka ją poważna rozmowa z Burakiem

Münevver na tropie wnuczki w 43. odcinku „Splątanych losów”

W 43. epizodzie serialu „Splątane losy” do Münevver dociera informacja o wizycie Yasemin w domu Buraka. To zdarzenie nie umknie jej uwadze. Kobieta od razu zacznie przypuszczać, że młoda pielęgniarka to w rzeczywistości jej dawno zaginiona wnuczka. Aby rozwiać wątpliwości, zażąda od Buraka wyjaśnień i zapyta o tożsamość jego gościa.

Taki obrót spraw to nie przypadek. Münevver już od jakiegoś czasu aktywnie szuka Pakize i Yasemin. Jej starania o odbudowanie rodzinnych więzi i odnalezienie obu kobiet rozpoczęły się na dobre już w 37. odcinku.

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Burak i Yasemin grają w kotka i myszkę w 43. odcinku „Splątanych losów”

Sprawę gmatwa ukrywany przez Buraka i Yasemin związek. Zakochani ustalili wcześniej, że nikomu nie zdradzą prawdy o swojej relacji. Niestety, utrzymanie tego w sekrecie sprawia im coraz więcej trudności. W 41. odcinku udali się na randkę do eleganckiego lokalu, gdzie Yasemin odkryła, że to właśnie Münevver Hanım jest przybraną babcią Buraka. Teraz starsza pani powoli zaczyna składać wszystko w jedną całość.

Już w 39. odcinku ich zachowanie przykuło uwagę współpracowników ze szpitala. Żeby uciąć plotki i uniknąć kolejnych szeptów za plecami, Burak i Yasemin postanowili zachowywać profesjonalny dystans w pracy.

Yasemin przyznaje się do miłości w 43. odcinku „Splątanych losów”

W 43. odsłonie serialu Yasemin nie będzie już ukrywać swoich uczuć przed własną matką i wyzna jej, że straciła dla kogoś głowę. To dowód na to, jak poważna stała się dla niej znajomość z Burakiem.

Jednocześnie dziewczyna zadzwoni do Mine, zapewniając ją o codziennym kontakcie z jej strony. Ma to ogromne znaczenie, zważywszy na fakt, że Münevver od dawna próbuje rozwikłać sieć rodzinnych powiązań.

Czy szczera rozmowa Buraka z Münevver przyniesie rozwiązanie zagadki? Niewykluczone, że kobieta lada moment pozna odpowiedzi na dręczące ją od dawna pytania.

Kiedy obejrzeć 43. odcinek „Splątanych losów”?

Premiera 43. odcinka „Splątanych losów” zaplanowana jest na piątek, 11 września 2026 roku. Emisja odbędzie się o 14:00 na antenie TVP1. Fani będą mogli obejrzeć ten epizod także online na platformie TVP VOD.

O czym są „Splątane losy”? Kto występuje w serialu?

„Splątane losy” (w oryginale Bizi Birleştiren Hayat) to produkcja rodem z Turcji. Opowiada o losach Münevver Ketenci, zamożnej i surowej mieszkanki Stambułu. Jej rutyna legnie w gruzach, gdy pewnego dnia pod jej domem pojawia się 5-letnia dziewczynka, Mine. Wychodzi na jaw, że to jej wnuczka, o której istnieniu w ogóle nie wiedziała. Wtedy to Münevver podejmuje decyzję o odszukaniu swojej córki Pakize, z którą od lat nie rozmawiała. Dodatkowo śledzimy miłosne perypetie pielęgniarki Yasemin i doktora Buraka.

W rolach głównych zobaczymy:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

Öznur Kula jako Pakize

Savaş Alp Başar jako Serhat

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