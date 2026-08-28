Splątane losy, odcinek 36: Kerem da się zmanipulować Meltem? Yasemin znajdzie się w tarapatach - ZDJĘCIA

Münevver będzie czekać na Yasemin w 36. odcinku „Splątanych losów”, a Halil pogrąży się w poczuciu winy

W 36. odcinku „Splątanych losów” Münevver niezwykle mocno przeżyje kolejne zniknięcie Yasemin. Seniorka postanowi nie opuszczać swojego pokoju aż przez dwie doby, licząc, że doczeka się połączenia telefonicznego od wnuczki. Sytuacja okaże się dla niej wyjątkowo uciążliwa, zważywszy, że w 35. odsłonie produkcji Yasemin przystała na widzenie z Münevver, z tym że postawiła twardy warunek.

Winę za ten stan rzeczy po części poniesie Halil. Zda sobie sprawę, że to z jego powodu Münevver straciła dogodną okazję na zawiązanie silniejszej relacji z wnuczką. Pamiętamy przecież, że w odcinku 35. seniorka bezpośrednio oskarżyła właśnie jego i Suzan o zmarnowanie tej szansy. Mężczyzna mocno weźmie sobie te słowa do serca. Z żalu przestanie przyjmować posiłki, pić wodę i sypiać po nocach. Zadręczy go myśl, że zawiódł swoją chlebodawczynię.

Wówczas wkroczy Ayfer. W 36. odcinku „Splątanych losów” uda się do posiadłości z konkretną misją. Będzie namawiać Münevver, aby ta okazała łaskę i wybaczyła Halilowi. Uświadomi seniorce, że mąż służył jej wiernie przez całe życie, zawsze odsuwając na bok swoje prywatne pragnienia.

Burak nie pozwoli Meltem dalej poniżać Yasemin w 36. odcinku „Splątanych losów”

W klinice również zaczną się mnożyć problemy na linii Burak – Yasemin – Meltem. W 36. odcinku „Splątanych losów” Burak nie wytrzyma i zarzuci Meltem, że niewłaściwie odnosi się do Yasemin. Da jasno do zrozumienia, że dłużej nie przymknie oka na chamskie zachowania znajomej. Dziewczyna nie zazna już więcej z jej strony takiego upokorzenia. Meltem jednak nie złoży broni. Postanowi wytoczyć działa przeciwko Keremowi, któremu zacznie wmawiać, że to Yasemin żywi do niego gorące uczucia.

Te knowania przysporzą tylko kolejnych kłopotów, bo Kerem już wcześniej smalił cholewki do Yasemin. W 29. odcinku zaprosił ją na posiłek, a w 30. dzielnie jej bronił przed nagabywaniem obcego typa. Z drugiej strony Burak sam uświadomił sobie, jak wielkie ma dla niego znaczenie Yasemin. Wyznał Serhatowi w odcinku 24, że trafiła go strzała Amora, a w odcinku 35. ich stosunki nabrały niezwykłej intensywności.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 36. odcinka

Najnowszy, 36. odcinek serialu „Splątane losy” obejrzymy w środę, 2 września 2026 roku dokładnie o 14:00 na antenie TVP1. Dla tych, którzy nie zdążą przed telewizory, epizod zagości również w ofercie platformy TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

„Splątane losy” (z tur. Bizi Birleştiren Hayat) to wielowątkowa, turecka opowieść obyczajowa. Poznajemy tam Münevver Ketenci, niezwykle zamożną, ale też twardą kobietę, która zamieszkuje Stambuł. Przełomem w jej egzystencji staje się pojawienie pod jej drzwiami 5-letniej Mine. Dziewczynka to jej wnuczka, o której Münevver wcześniej nie słyszała. Wtedy bogaczka podejmuje się misji zlokalizowania dawno niewidzianej córki Pakize. Poboczną osią fabularną w serialu jest pełen napięć stosunek pielęgniarki Yasemin do lekarza Buraka.

Na ekranie podziwiamy następujących aktorów:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

7

Sonda Czy twoim zdaniem "Splątane losy" to najlepsza turecka telenowela? Tak Nie