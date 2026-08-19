Splątane losy, odcinek 30 – Kerem stanie w obronie Yasemin

W 30. odcinku „Splątanych losów” Kerem będzie świadkiem nieprzyjemnej sytuacji z udziałem Yasemin. Dziewczynę zaczepi obcy mężczyzna, a Kerem bez wahania postanowi jej pomóc. Szybko zauważy jednak, że reakcja Yasemin jest wyjątkowo nerwowa. Kerem dostrzeże jej strach i zacznie zastanawiać się, co tak naprawdę stoi za jej zachowaniem. Uzna, że Yasemin może ukrywać przed innymi coś ważnego. Spotkanie z mężczyzną sprawi więc, że zacznie baczniej przyglądać się dziewczynie.

Halil zawiedzie Ayfer. Susana pokrzyżuje ich plany

Halil w 30. odcinku „Splątanych losów” będzie chciał zadbać o swoją relację z Ayfer. Zaprosi żonę na wspólną kolację, licząc na to, że uda im się spędzić trochę czasu tylko we dwoje. Ich plany nie dojdą jednak do skutku. Wszystko za sprawą Susany, którą Halil będzie musiał zawieźć do szpitala. Mężczyzna ponownie postawi cudze problemy przed wspólnymi planami z żoną. Ayfer poczuje się tym rozczarowana i urażona. Nie ukryje również swojej złości na męża.

Munevver chce odnaleźć rodzinę Mine

W 30. odcinku „Splątanych losów” Munevver nadal będzie myśleć o przeszłości Mine. Kobieta coraz mocniej naciska na rozpoczęcie poszukiwań krewnych dziewczynki. Chce poznać jej rodzinę i dowiedzieć się więcej o jej przeszłości. Determinacja Munevver sprawi, że kwestia pochodzenia Mine ponownie stanie się jednym z najważniejszych tematów. Kobieta nie zamierza rezygnować z poznania prawdy.

Meltem będzie przekonywać Buraka do walki o karierę

Meltem w 30. odcinku „Splątanych losów” skupi swoją uwagę na Buraku. Kobieta będzie chciała przekonać go, aby nie rezygnował ze swoich ambicji związanych z chirurgią. Meltem zachęci go do walki o miejsce na chirurgii. Uświadomi mu, że jeśli naprawdę zależy mu na tej specjalizacji i dalszej karierze, nie powinien poddawać się bez próby zawalczenia o swoje plany. W sąsiedztwie będzie również narastał konflikt związany z Leman. Mieszkańcy staną się wobec niej coraz bardziej wrogo nastawieni. Zaczną otwarcie oskarżać ją o potajemną współpracę z deweloperem.

Splątane losy, odcinek 30 – gdzie i kiedy oglądać?

30 odcinek tureckiego serialu „Splątane losy” zostanie wyemitowany we wtorek, 25 sierpnia 2026 roku o godz. 14:00 w TVP1. Serial jest pokazywany od poniedziałku do piątku. Wyemitowane odcinki „Splątanych losów” są dostępne również w serwisie TVP VOD.