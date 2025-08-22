Ramówka TVP na jesień. Nie tylko M jak miłość zaskoczy widzów

TVP na jesień 2025

Nowa odsłona kampanii TVP akcentuje to, co dla widzów najważniejsze, czyli bliskość, emocje i wspólne doświadczenia. Spot pokazuje codzienne chwile pełne radości, ale i wzruszeń, przeplatając je obrazami z dużych wydarzeń, które w ostatnich miesiącach transmitowała Telewizja Polska. Widzowie zobaczą m.in. nawiązania do koncertu hip-hopowego na festiwalu w Opolu czy do muzycznej energii Open’era. Przekaz jest jasny – TVP towarzyszy zarówno w codzienności, jak i w wydarzeniach, które zapisują się w pamięci na lata.

Gwiazdy i nowości ramówki

W spocie pojawiają się twórcy i aktorzy, których widzowie doskonale znają z wieloletnich produkcji, ale też ci, którzy dopiero wchodzą do telewizyjnego świata. Jesienią nie zabraknie więc sprawdzonych hitów, takich jak „M jak miłość”, ale ramówka przewiduje również głośne premiery – powrót „Rodzinki.pl” czy start nowych seriali, m.in. „Drelich” i „Czarna śmierć”.

Całość spaja przewodnie hasło „Otwórz się na…”, które rozwija się w różne kierunki – miłość, radość, wspomnienia czy spotkania. Dzięki temu kampania podkreśla różnorodność oferty, a jednocześnie zachęca do odkrywania własnych emocji w programach TVP. Klimatu dodaje muzyka, w tle usłyszymy premierowy utwór Wiktorii Kidy „Po blady świt”.

M jak miłość i inne pewniaki jesieni

Jednym z filarów jesiennej ramówki pozostaje „M jak miłość”. Serial, który od lat gromadzi rekordową widownię, wróci na antenę z premierowymi odcinkami 8 września. Obecność bohaterów sagi Mostowiaków w jesiennym spocie jasno pokazuje, że produkcja nadal jest wizytówką stacji. Obok niej na ekranie pojawią się kolejne sezony „Barw szczęścia”, „Na dobre i na złe” czy „Ojca Mateusza”.

– Jesienna odsłona naszej kampanii to zaproszenie, by otworzyć się na emocje, wartości i doświadczenia, które tworzą wspólnotę widzów Telewizji Polskiej. Chcemy pokazać, że jesteśmy blisko ludzi – w ich codzienności, ale też w wielkich wydarzeniach, które razem przeżywamy. Spot łączy różne światy: od powrotów kultowych seriali, przez emocje sportowe i muzyczne, aż po zupełnie nowe produkcje. Chcemy, aby widzowie zobaczyli w nim nie tylko gwiazdy i programy, ale przede wszystkim siebie – mówi Marcin Gudowicz, dyrektor Biura Reklamy i Marketingu TVP.