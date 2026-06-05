Panna młoda, odcinki 117-122. Beyza wykorzystuje ciążę, by zdobyć Cihana. Hancer traci cierpliwość

W najnowszych odsłonach tureckiej telenoweli "Panna młoda" Beyza postanowi sprytnie wykorzystać swój stan błogosławiony, aby na nowo zbliżyć się do Cihana. Jej starania przyniosą oczekiwany skutek. Tymczasem Hancer, która wciąż nie może się otrząsnąć po tym, jak Cemil odciął się od niej, zacznie tracić zmysły. Zaślepiona chorobliwą zazdrością posunie się do czynu, którego Cihan nie będzie w stanie zaakceptować. Jednocześnie nad Yoncą zaczną gromadzić się czarne chmury, zwiastujące poważne kłopoty. Więcej informacji o tym, co wydarzy się w odcinkach od 117 do 122, prezentujemy w poniższych podsumowaniach.

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Co wydarzy się w 117. odcinku serialu "Panna młoda"? (8 czerwca)

Sinem jest wstrząśnięta nowiną, że Melih rozgląda się za przyszłą żoną. Cemil, dowiedziawszy się od Mukadder o napiętej sytuacji w domu, postanawia natychmiast zabrać stamtąd swoją siostrę. Równocześnie Nusret i Beyza wywierają nacisk na Yoncę, by ta poddała się specjalistycznym badaniom.

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Streszczenie 118. odcinka serialu "Panna młoda" (9 czerwca)

Cemil podejmuje ostateczną decyzję o zerwaniu jakichkolwiek relacji z Hancer. Beyza tworzy list skierowany do swojego nienarodzonego dziecka, który wywiera ogromny wpływ na Cihana. W tym trudnym czasie Derya próbuje załagodzić emocje Hancer. Okazuje się również, że ciąża Yoncy może być zagrożona.

"Panna młoda" odcinek 119 - opis fabuły (10 czerwca)

Derya stara się przekonać Hancer, że powinna zajść w ciążę. Hancer jednak pała zazdrością z powodu dziecięcych ubranek, które nabył Cihan. Tymczasem Melih kontynuuje poszukiwania odpowiedniej partnerki życiowej. Tayyar zaczyna wcielać w życie swoje mroczne plany, a między Hancer a Beyzą dochodzi do kolejnego, ostrego starcia.

Cihan i Beyza szykują pokój. Co w 120. odcinku serialu "Panna młoda"? (11 czerwca)

Beyza z każdym dniem coraz mocniej przywiązuje do siebie Cihana, budując między nimi więź. Melih świadomie stara się wywołać uczucie zazdrości u Sinem. Derya usilnie próbuje wpłynąć na rozsądek Hancer. Tymczasem Cihan, w tajemnicy przed wszystkimi, wspólnie z Beyzą aranżuje pokój dla ich przyszłego dziecka.

"Panna młoda" odcinek 121 - streszczenie (12 czerwca)

Cihan, nie informując o niczym Hancer, regularnie odwiedza Beyzę, by wspólnie wykańczać dziecięcy pokój. Yonca musi zmierzyć się z druzgocącą diagnozą, z której wynika, że jej dziecko może urodzić się z poważnymi wadami. Hancer, zachęcona przez Deryę, wychodzi z inicjatywą i proponuje Cihanowi wspólny, relaksujący wyjazd do letniej rezydencji.

Zniszczone tapety i trudne rozmowy. "Panna młoda" odcinek 122 (13 czerwca)

Cihan odkrywa, że Hancer celowo zniszczyła tapety w pokoju przygotowanym dla dziecka. Próba zorganizowania romantycznego spotkania w letnim domu kończy się całkowitym niepowodzeniem. Beyza jest kompletnie załamana perspektywą, że dziecko Yoncy może przyjść na świat z poważnymi komplikacjami zdrowotnymi. Z kolei Cihan, szukając wsparcia, zwraca się o radę do Ertugrula, który dzieli się z nim niezwykle pouczającą historią.

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