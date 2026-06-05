W poprzednich epizodach Derya dokonała obrzydliwej zbrodni, więc musiała zdawać sobie sprawę, że wkrótce prawda zacznie wychodzić na jaw. Kiedy wnikliwa Ayse zebrała dowody kompromitujące kobietę podszywającą się pod zmarłą bliźniaczkę, morderczyni postanowiła działać radykalnie. W 940. odcinku Derya uszkodziła przewody w samochodzie śledczej, powodując niezwykle groźny wypadek drogowy. Obecnie życie poszkodowanej leży na szali, a ciężar schwytania bezwzględnej sprawczyni spada całkowicie na barki Ferita.

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„Dziedzictwo” odc. 941: Ferit odkrywa mroczną tajemnicę Deryi

Ciężko ranna po zaplanowanym zamachu Ayse przebywa w miejskiej placówce medycznej, gdzie z ogromnym trudem walczy o powrót do zdrowia. Dramatyczny stan policjantki głęboko wstrząsa Feritem. Mężczyzna nagle przeciera oczy i pojmuje, że od samego początku to właśnie Ayse bezbłędnie typowała Deryę jako sprawczynię potwornych czynów. Zbrodniarka nie tylko z zimną krwią zamordowała własną siostrę Leylę, ale również spróbowała na zawsze uciszyć osobę prowadzącą śledztwo. Przyszłość pokaże, czy morderczyni wreszcie poniesie zasłużoną karę, czy też jej manipulacje doprowadzą do kolejnych nieszczęść.

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„Dziedzictwo”: data emisji i gdzie oglądać odcinek 941 na TVP

Turecka telenowela „Dziedzictwo” gości na ekranach od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na antenie TVP1. Premiera 941. odcinka została zaplanowana na niedzielę, 7 czerwca 2026 roku. Widzowie, którym nie uda się zasiąść przed telewizorami w trakcie regularnej emisji, mają możliwość nadrobienia wszystkich starszych oraz najnowszych epizodów. Odcinki są stale dostępne w serwisie streamingowym TVP VOD.

„Dziedzictwo”: fabuła i główna obsada tureckiego serialu

Fabuła produkcji skupia się na losach dwóch sióstr, Seher i Kevser, córek Yusufa, które dorastają w skromnych, lecz pełnych miłości warunkach. Ich ścieżki drastycznie się rozdzielają, gdy Kevser wychodzi za mąż za przedstawiciela bogatego rodu Kyrymly. Po narodzinach syna, noszącego imię po dziadku, kobieta szybko zostaje wdową, a następnie zapada na śmiertelną chorobę. Na łożu śmierci powierza pięciolatka opiece swojej siostry. Niestety, po zgonie matki mały Yusuf trafia pod skrzydła bezwzględnego Yamana, a Seher musi rozpocząć heroiczną walkę o odzyskanie siostrzeńca.

W serialu występują: