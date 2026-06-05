Od dłuższego czasu napięcie między Naną a Poyrazem rosło, a on coraz wyraźniej okazywał jej zainteresowanie. Niestety, dziewczyna zupełnie błędnie zinterpretowała jego romantyczne gesty. Sądząc, że mężczyzna mówi o uczuciach do innej kobiety, Nana – ukrywając własną miłość – przekonywała go, że tajemnicza wybranka na pewno odwzajemni jego afekt. Zaproponowała mu również przyjaźń, co mocno zraniło zakochanego Poyraza.

Poyraz znalazł się w trudnej sytuacji. Zwierzył się Mertowi ze swojej miłości do Nany, nie wiedząc, że ich rozmowę podsłuchuje Sibil, jego była partnerka. Kobieta od razu doniosła o wszystkim matce Poyraza. Ta wpadła w złość i stanowczo oświadczyła, że nigdy nie zaakceptuje ich relacji. Chcąc oszczędzić matce zmartwień i chronić Nanę przed jej złością, Poyraz zaczął się oddalać.

Sprawę skomplikował fakt, że matka dowiedziała się o uczuciach syna. Poyraz postanowił nabrać dystansu, by nie zaogniać konfliktu i chronić ukochaną. Dla Nany to nagłe ochłodzenie relacji było jednak jednoznaczne – uznała, że przekroczyła granice i zraziła go do siebie swoimi pytaniami.

Wszystko na ekranie to ściema. Niewidoczne efekty komputerowe w filmach| To Się Kręci #34 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

7

Dziedzictwo odcinek 941. Nana przekonana, że straciła Poyraza

W domu Poyraza znów panuje napięta atmosfera. Nana zupełnie nie zdaje sobie sprawy z rodzinnych intryg i presji wywieranej przez matkę ukochanego. Dziewczyna jest pewna, że zmiana w zachowaniu mężczyzny to wyłącznie jej wina, bo wypytywała go o „sekretną miłość”. Przeżywa dramatyczne chwile, wierząc, że przez własną nieuwagę bezpowrotnie go straciła.

Dziedzictwo 941. Sahil wykorzystuje konflikt Nany i Poyraza

O narastającym nieporozumieniu między Naną a Poyrazem dowiaduje się zakochany w dziewczynie Salih. Mężczyzna dostrzega w tym doskonałą okazję dla siebie. Zamiast załagodzić sytuację, cynicznie postanawia zaognić konflikt. Salih manipuluje faktami i celowo pogarsza relacje między nimi, by ostatecznie i nieodwracalnie ich rozdzielić.

Dziedzictwo: Kiedy oglądać odcinek 941?

Serial „Dziedzictwo” można oglądać od poniedziałku do niedzieli o 16:05 na antenie TVP1. Najnowszy, 941. odcinek zostanie pokazany w niedzielę, 7 czerwca 2026 roku. Osoby, które przegapią telewizyjną premierę, mogą obejrzeć wszystkie odcinki online na platformie TVP VOD.

Dziedzictwo: O czym jest serial? Obsada i fabuła

Bohaterkami serialu są siostry Seher i Kevser, córki Yusufa. Ich skromne, ale szczęśliwe życie zmienia się, gdy Kevser wychodzi za mąż za zamożnego mężczyznę z rodziny Kyrymly. Kobieta rodzi syna i daje mu imię po ojcu. Po pewnym czasie jej mąż umiera, a ona sama ciężko choruje. Przed śmiercią prosi Seher, by ta zaopiekowała się jej 5-letnim dzieckkiem. Po śmierci Kevser chłopiec trafia pod opiekę surowego Yamana. Seher postanawia zrobić wszystko, by odzyskać siostrzeńca.

W serialu występują: