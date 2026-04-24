Panna młoda, odcinek 92. Beyza naciska na Cihana. Czy dojdzie do rozwodu?

Turecka telenowela "Panna młoda" to nowa propozycja stacji TVP2. Serial zadebiutował w Turcji w 2024 roku, a do polskich widzów trafił 20 stycznia 2026 roku. Produkcja zajęła miejsce w ramówce po zakończeniu emisji "Miłości i nadziei". Sprawdź, co przygotowali scenarzyści w najnowszym, 92. epizodzie.

"Panna młoda" odcinek 92. Streszczenie i data emisji

W 92. odcinku "Panny młodej" widzowie zobaczą, jak Fadime zakazuje Aysu poruszania tematu Beyzy. Z kolei Derya sugeruje Cihanowi, by zabrał Hancer na wspólny urlop. Beyza nie poddaje się i za wszelką cenę próbuje nakłonić Cihana do zakończenia małżeństwa z Hancer. W tym czasie Hancer próbuje dowiedzieć się od Aysu, czy to ona jest nadawczynią tajemniczej wiadomości.

PRZECZYTAJ TEŻ: Dziedzictwo, odcinek 899: Nana i Poyraz mają zakaz kontaktowania się! Cansel grozi bratu

Ile odcinków ma turecki serial "Panna młoda"?

Turecka produkcja "Panna młoda" należy do wyjątkowo długich formatów. Obecnie powstały trzy sezony, które łącznie dają 325 odcinków. Ponieważ w Turcji pojedynczy epizod trwa około dwie godziny, polscy nadawcy dzielą je na krótsze fragmenty. Oznacza to, że w naszym kraju liczba odcinków wzrośnie dwukrotnie. Ponadto serial cały czas jest nagrywany, co uniemożliwia określenie jego ostatecznej długości. Widzowie w Polsce muszą przygotować się na co najmniej kilkuletnie śledzenie losów Hançer i Cihana.

Obsada "Panny młodej". Poznaj aktorów tureckiego hitu

W role głównych bohaterów w "Pannie młodej" wcielają się Talya Çelebi, grająca Hançer, oraz Türkseve, jako Cihan. Na ekranie towarzyszą im między innymi Can Tarakçı (Cemil), Betigül Ceylan (Mukadder Develioglu) i Günnur Adıgüzel (Gülsüm). W serialu występują także Elif Çapkin, która gra Yoncę, Ceren Yuksekkaya jako Derya oraz Sidal Damar w roli Sinem. Obsadę uzupełniają Günes Ebrar Özgül (Mine), Türker Kantar (Emir), Çisel Kuskan (Beyza) oraz Derya Deniz Değirmenci, wcielająca się w Yasemin.