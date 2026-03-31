Panna młoda, odcinek 77: Miłość Hancer i Cihana rozkwitnie po wspólnej nocy. Zabierze żonę w piękne miejsce. Nie będą wiedzieli, kto ich obserwuje - ZDJĘCIA

Co przyniesie 77. odcinek serialu "Panna młoda" dla Hancer i Cihana?

Pierwsza wspólna noc Hancer i Cihana stanowi początek nowego etapu w ich relacji, a w 77. odcinku serialu "Panna młoda" bohaterowie uświadomią sobie, że zbyt długo bronili się przed miłością. O świcie Cihan przez chwilę będzie przyglądał się śpiącej żonie, nie mogąc uwierzyć we własne szczęście. Po skonsumowaniu małżeństwa Develioglu nabierze przekonania, że nic już ich nie rozdzieli. Jednak to tylko złudzenie, ponieważ wciąż czuwa nad nimi jego matka, bezwzględna Mukkader, gotowa na wszystko.

Romantyczne chwile Hancer i Cihana na plaży w 77. odcinku "Panny młodej"

Na ten moment, w 77. odcinku telenoweli "Panna młoda", Cihan znajdzie sposób, by chronić ich miłosną idyllę nawet przed własną matką. Korzystając z pomocy gosposi Fadime, zabierze Hancer z dala od rezydencji i intryg Mukkader, której jedynym celem jest to, by synowa dała jej wnuka, dziedzica rodu Develioglu. Zakochana para wyruszy nad morze, w ustronne miejsce, gdzie na Hancer będzie czekać wyjątkowa niespodzianka od Cihana. Fadime spędzi z nimi tylko chwilę, a widząc ich wzajemne oddanie, zostawi małżonków samych, pozwalając im cieszyć się romantyczną randką.

Mukkader na tropie Cihana i Hancer w 77. odcinku "Panny młodej"

Niespodziewanie w 77. odcinku serialu "Panna młoda" w tym samym miejscu pojawi się Mukkader! Pełna złości matka Cihana nie odważy się jawnie przerwać jego szczęścia z Hancer, jednak będzie bacznie obserwować znienawidzoną synową, obmyślając kolejny plan, jak ostatecznie się jej pozbyć.

Z ilu odcinków składa się turecka telenowela "Panna młoda"?

Serial "Panna młoda" odniósł w Turcji ogromny sukces, co zaowocowało realizacją trzech sezonów, w których wyemitowano już ponad 390 odcinków, a twórcy wciąż pracują nad kontynuacją. W Polsce planowana jest emisja pierwszych dwóch sezonów, co oznacza łącznie 320 odcinków pełnych dramatycznych zwrotów akcji i emocji.

Tureckie seriale, których nie było w Polsce