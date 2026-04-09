Panna młoda, odcinek 71: Cihan postawi się wrednej matce! Hancer zamieszka z mężem, ale nie pozna prawdy o jego byłej żonie - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 71 - kiedy emisja w TVP2?

Sielanka głównych bohaterów w 71 odcinku serialu "Panna młoda", wyemitowanym w środę, 15.04.2026, o godz. 17.20 w TVP2, okaże się niezwykle krótka. Po opuszczeniu firmowego bankietu Develioglu, Cihan i Hancer udadzą się do parku, gdzie spędzą całą noc. Zamiast wracać do posiadłości, zakochani zaczną uświadamiać sobie, że ich relacja przestała być wyłącznie suchym kontraktem małżeńskim, mającym na celu spłodzenie dziedzica fortuny. Pierwszy raz od momentu zawarcia związku zrozumieją, że połączyło ich prawdziwe przeznaczenie.

Cihan ukryje prawdę o byłej żonie w 71 odcinku "Panna młoda"

W 71 odcinku "Panna młoda" między bohaterami zacznie kwitnąć, a czułe spojrzenia staną się codziennością. Cihan, delikatnie głaszcząc żonę po policzku, wyzna, że bez jej obecności ten wieczór straciłby jakikolwiek sens. Mężczyzna będzie próbował zdobyć się na odwagę, aby w końcu wyjawić Hancer prawdę na temat swojej byłej żony, Beyzy, która wciąż odgrywa istotną rolę w jego obecnym życiu.

Hancer wróci do rezydencji w 71 odcinku "Panna młoda"?

Jeszcze przed powrotem do domu w 71 odcinku "Panna młoda", Hancer mocno wtuli się w Cihana, a on odpowie na ten gest, przyciągając ją jeszcze bliżej siebie. Następnie złoży subtelny, czuły pocałunek na jej włosach. Niestety, przekroczenie progu rezydencji brutalnie sprowadzi ich na ziemię. Develioglu postanowi, że jego żona przeniesie się z niewielkiego domku dla służby prosto do głównej willi, co nieuchronnie doprowadzi do ostrej konfrontacji z jego matką.

Mukkader wypowiada wojnę Cihanowi w 71 odcinku "Panna młoda"

Gdy w 71. odcinku "Panna młoda" Mukkader ujrzy swojego syna trzymającego za rękę znienawidzoną przez nią dziewczynę, natychmiast wytoczy ciężkie działa. Cihan stanowczo oświadczy, że Hancer wprowadza się do głównej willi, na co bezwzględna kobieta odpowie kategorycznym sprzeciwem. W jej opinii takie zachowanie to złamanie obietnicy danej Nusretowi i Beyzie, zwłaszcza biorąc pod uwagę dawne zasługi jej brata oraz łączące ich mroczne sekrety z przeszłości.

- Co ty zrobiłeś, synu? Czy to właśnie obiecaliśmy twojemu wujkowi?

- Mamo, mój wujek jest rozsądniejszy, niż myślisz. Zrobił to, co ty powinnaś była zrobić dawno temu. Nie pozwoliłaś Beyzie odejść, trzymałaś ją tutaj na siłę. A on zrozumiał, że to nie ma sensu, i zabrał swoją córkę - wyjaśni Cihan.

- Nasza rodzina się rozpada! Stracę brata przez tę dziewczynę. Twój wujek na to nie zasługuje. Ani Beyza!

- Mam żonę. I mam prawo żyć z nią tak, jak chcę - Cihan nie odpuści.

- Czy Hancer wie o Beyzie? Że jest twoją żoną?

- Byłą żoną! I nie, Hancer nie chce o tym słuchać. Próbowałem jej powiedzieć, ale nie była tym zainteresowana. Hancer jest moją żoną. Twoją synową. I będziemy mieszkać razem. Hancer przyjdzie tu dziś wieczorem. I tu zostanie!

- Synu, nie rób tego. Popełnisz ogromny błąd…