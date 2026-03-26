Panna młoda, odcinek 58: Hancer pozna tajemnicę śmierci brata Cihana przy jego grobie! Tylko jego matka wie, że Metin żyje - ZDJĘCIA

Nowy etap w relacji Hancer i Cihana w "Panna młoda"
W 58. odcinku serialu "Panna młoda" widzowie będą świadkami kolejnego przełomu w relacji Hancer i Cihana. Po dramatycznych wydarzeniach związanych z porwaniem i zaręczynami, które miały miejsce w domu brata Hancer, Cemila, biznesmenowi uda się przekonać żonę do powrotu do posiadłości Develioglu. Para nie zamieszka jednak w rezydencji matki Cihana, Mukadder. Wrócą do starego domu, który kobieta przygotowała specjalnie dla synowej, mając nadzieję na szybkie pojawienie się wnuka.
Zanim jednak przekroczą próg willi, Cihan zabierze Hancer w wyjątkowe miejsce prosto z domu jej brata. Biznesmen tajemniczo zapowie, że chce, aby kogoś poznała. Zaskoczona kobieta trafi na cmentarz, gdzie zatrzymają się przed grobem Metina Develioglu. To starszy brat Cihana, mąż Sinem i ojciec Mine, którego rzekoma tragiczna śmierć wstrząsnęła całą rodziną przed kilkoma laty.
Cihan ujawni Hancer okoliczności śmierci Metina w 58 odcinku "Panna młoda"
Stojąc nad grobem brata, w 58 odcinku "Panna młoda" głęboko poruszony Cihan opowie Hancer o wyjątkowej więzi, jaka go łączyła z Metinem i okolicznościach jego śmierci. Mężczyzna nie jest jednak świadomy, że cała historia to mistyfikacja. Metin w rzeczywistości żyje. Jego wypadek i śmierć zostały sfingowane przez Mukadder, która w ten sposób pozbyła się niewygodnego syna, zamykając go w szpitalu psychiatrycznym.
Widzowie dowiedzą się o tym podłym czynie wyrodnej matki dopiero w późniejszych odcinkach telenoweli "Panna młoda".
- Przyprowadziłem cię do swego brata... Spoczywa tu także mój ojciec. Byli mi najbliżsi. Brat był dla mnie wzorem. Nauczył mnie wszystkiego. Mówił mi, że trzeba być sprawiedliwym i prawym. I nigdy się nie poddawać. Jednak nie zdołałem zapobiec jego śmierci. Nigdy nie zapomnę, jak ostatni raz wyszedł z domu. Żałuję, że posłuchałem matki. Gdybym nie pozwolił mu wsiąść do samochodu, może Mine nie straciłaby ojca, a Sinem męża... Zginął w wypadku. Nie odwrócę tego, co się stało. Los tak chciał. Rana po tej stracie nigdy się nie zagoi...
- Na pewno trudno pogodzić się z jego nieobecnością... - odpowie poruszona Hancer.
- Tak, ale życie toczy się dalej. Gdy go naśladuję, robię to, czego on nie zdążył, czuję,że żyje w moim sercu i to daje mi siłę. Rozumiesz teraz, dlaczego chcę mieć syna?
- Nie wiedziałam o tym...
- Mówisz, że jestem oschły, surowy, a nawet podły. Jednak robię to wszystko, by nie zboczyć ze swojej drogi. Jak widziesz, mam dług wobec rodziny, brata, matki. Spóźniłem się z jego spłatą. Nie zaznam spokoju, dopóki nie wyrównam rachunków - zapowie Cihan żonie.
Obsada serialu "Panna młoda". Poznaj aktorów
W głównych bohaterów tureckiej telenoweli wcielają się Talya Celebi (Hancer) oraz Cenay Turksever (Cihan). Na ekranie towarzyszy im plejada aktorów, tworzących zróżnicowaną i intrygującą galerię postaci.
- Can Tarakçı jako Cemil,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
- Elif Çapkin jako Yonca,
- Ceren Yuksekkaya jako Derya,
- Sidal Damar jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül jako Mine,
- Türker Kantar jako Emir,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
Ile odcinków ma turecki hit "Panna młoda"?
Telenowela "Panna młoda" okazała się ogromnym sukcesem w Turcji, co zaowocowało produkcją aż trzech sezonów. Liczba wyemitowanych odcinków przekroczyła już 390, a twórcy wciąż pracują nad nowymi. W Polsce stacja telewizyjna zaplanowała na razie emisję dwóch pierwszych sezonów, co daje łącznie 320 odcinków pełnych emocji i zwrotów akcji.