Panna młoda, odcinek 240. Beyza w amoku, a Hancer staje w obronie Meliha

Kasia Kowalska
2026-10-19 16:07

Serial "Panna młoda" to opowieść o Hancer – młodej kobiecie, która po przedwczesnej stracie rodziców musiała szybko dorosnąć. Aby ratować zdrowie brata, decyduje się na małżeństwo z rozsądku z Cihanem. Z czasem jednak ich relacja przeradza się w prawdziwe uczucie. Premiera 240. odcinka na antenie TVP2 już w środę, 4 listopada. Sprawdź, jakie emocje czekają bohaterów.

Zasmucony Cihan z serialu Panna młoda patrzy w bok. O jego kłótni z Melihem przeczytasz na SE Superseriale.
Autor: Screen Youtube/ Gelin/ Youtube

"Panna młoda" to świeża propozycja w ramówce stacji TVP2. Ten turecki hit zadebiutował w swojej ojczyźnie w 2024 roku, a polscy widzowie mogą go śledzić od 20 stycznia 2026 roku. Produkcja zajęła miejsce zakończonej telenoweli "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, jakie zwroty akcji przygotowali twórcy? Oto streszczenie 240. odcinka, w którym nie zabraknie mocnych wrażeń.

"Panna młoda" odc. 240 - streszczenie. Czego dowiemy się 4 listopada 2026?

Szczegóły 240. epizodu serialu "Panna młoda" zapowiadają się następująco: Sila otwarcie mówi o swoich planach. W salonie wybucha gigantyczna kłótnia za sprawą Beyzy. Z kolei Engin zdobywa się na szczerość i wyznaje miłość Sili. Cihan rzuca się z pięściami na Meliha, ale nieustraszona Hancer staje w jego obronie. Tymczasem Beyza dobija targu z prawniczką, obiecując jej część zysków z majątku.

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Ile odcinków ma serial "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" zalicza się do grona najdłuższych tureckich produkcji. Obecnie składa się z trzech sezonów, w których łącznie wyemitowano 325 dwugodzinnych odcinków. W polskich realiach telewizyjnych czas trwania jednego epizodu zostanie skrócony, co oznacza, że liczba odcinków w Polsce podwoi się. Warto dodać, że w Turcji serial wciąż jest kręcony, więc jego ostateczna długość pozostaje niewiadomą. Pewne jest jednak to, że polscy fani spędzą z Hancer i Cihanem jeszcze wiele długich lat.

"Panna młoda" obsada. Kto gra w tureckim hicie?

W rolach głównych podziwiamy Talyę Çelebi (Hancer) oraz Türkseve (Cihan). W obsadzie znaleźli się również inni utalentowani aktorzy, tacy jak:

  • Can Tarakçı wcielający się w postać Cemila,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,
  • Elif Çapkin grająca Yoncę,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar, czyli serialowa Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül występująca jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan odgrywająca rolę Beyzy,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.
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