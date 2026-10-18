Splątane losy, odcinek 70: Halil zacznie żegnać się z życiem? Jego zachowanie zaniepokoi bliskich

Halil poczuje śmiertelny strach przed szantażystą w 70. odcinku tureckiego hitu

Wcześniej w produkcji, konkretnie w 68. epizodzie „Splątanych losów”, Halil szczerze przyznał Münevver, że padł ofiarą szantażu ze strony Remziego. Zdesperowana kobieta wyznaczyła mu wtedy bardzo krótki termin na rozwiązanie całej sprawy, grożąc jednocześnie wezwaniem policji. Najnowszy, 70. odcinek przyniesie dalszą eskalację napięcia. Sytuacja Halila stanie się na tyle groźna, że mężczyzna zacznie przygotowywać się na najczarniejszy scenariusz. Owładnięty lękiem, że może już nigdy nie wrócić z umówionego spotkania z Remzim, zdecyduje się zostawić Huseyinowi dokładne instrukcje na wypadek własnej śmierci lub porwania. To dobitnie udowodni, jak gigantyczne zagrożenie stanowi dla niego bezwzględny szantażysta.

Burak przygotuje podstęp na Yasemin. Co knuje lekarz w „Splątanych losach”?

Niedawno, w 68. odcinku, widzowie mogli śledzić konfrontację Buraka z Yasemin, podczas której mężczyzna błagał ją o odrobinę szczerości. Teraz, w nowym odcinku, zrezygnuje z biernego oczekiwania na prawdę i postanowi osobiście odkryć tajemnice pielęgniarki. Nie znosząc dłużej kłamstw, przygotuje chytry plan, by podstępem zmusić ją do ujawnienia prawdziwego oblicza. Jego ryzykowna intryga może jednak sprawić, że ich skomplikowana relacja znajdzie się na krawędzi całkowitego rozpadu.

Kiedy oglądać 70. odcinek „Splątanych losów” w TVP1?

Premiera 70. odcinka tureckiej telenoweli „Splątane losy” została zaplanowana na wtorek, 20 października 2026 roku. Epizod tradycyjnie zostanie wyemitowany o godzinie 14:00 na antenie telewizyjnej Jedynki. Fani, którzy nie będą mogli zasiąść przed telewizorem, znajdą ten odcinek również na platformie TVP VOD.

O czym są „Splątane losy”? Poznaj obsadę popularnego serialu

„Splątane losy” (w oryginale znane jako Bizi Birleştiren Hayat) to wciągająca turecka produkcja obyczajowa. Jej główną bohaterką jest Münevver Ketenci, zamożna i niezwykle stanowcza mieszkanka Stambułu. Jej dotychczasowe życie wywraca się do góry nogami, gdy pewnego dnia pod jej drzwiami pojawia się pięcioletnia dziewczynka o imieniu Mine. Kobieta zszokowana odkrywa, że mała jest jej wnuczką. To wydarzenie zmusza Münevver do poszukiwań zaginionej córki, Pakize. Dodatkowo w serialu śledzimy burzliwą relację łączącą młodą pielęgniarkę Yasemin z ambitnym lekarzem Burakiem.

W obsadzie serialu występują:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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