Splątane losy, odcinek 69: Yasemin nie zazna spokoju! Meltem i Ezgi rozpoczną niebezpieczną grę

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-10-18 9:31

W 69. odcinku "Splątanych losów" fani mogą liczyć na kolejne intrygi. Meltem i Ezgi połączą siły, żeby zrujnować spokój Yasemin. Pielęgniarka zyska nowy powód do uśmiechu – Mine wreszcie wróci do domu po chorobie. Nie wszędzie zapanuje jednak sielanka, bo Ayfer zacznie się obawiać przeprowadzki, a Pinar dostrzeże niepokojące sygnały świadczące o kryzysie u jej rodziców.

Meltem i Ezgi zaplanują, jak uprzykrzyć życie Yasemin w 69. odcinku „Splątanych losów”

Meltem od dawna kręci nosem na relację łączącą Yasemin i Buraka. W poprzednim, 68. epizodzie „Splątanych losów” była świadkiem, jak ordynator zachwala pielęgniarkę i oferuje jej posadę na stałe na SOR-ze. Ta nowina mocno ją zdziwiła. Teraz, w 69. odsłonie serialu, połączy siły z Ezgi, aby wspólnie wymyślić sposób na uprzykrzenie życia konkurentce. Yasemin znowu wpadnie w tarapaty, choć i tak już stąpa po kruchym lodzie przez sekrety, które tai przed swoim ukochanym.

Mine wróci do domu po chorobie w 69. odcinku „Splątanych losów”

Do domu wreszcie wróci Mine, co przyniesie ogromną ulgę Yasemin. Pielęgniarka od dłuższego czasu bardzo niepokoiła się stanem zdrowia swojej siostry. Przypomnijmy, że w 66. odcinku „Splątanych losów” prosiła Şengul o jakiekolwiek informacje na temat jej kondycji. Nie mogąc znieść nerwów, w tajemnicy odwiedzała Mine w szpitalu. Choć dziewczynka jest już w domu, to nie oznacza końca problemów Yasemin. Kobieta nadal będzie borykać się z kryzysem w relacji z Burakiem oraz trudną sytuacją z Münevver, cały czas ukrywając przed medykiem rodzinne sekrety.

Ayfer zacznie obawiać się wyprowadzki w 69. odcinku „Splątanych losów”

W sercu Ayfer zagości lęk przed wyprowadzką, chociaż pieniądze od Münevver uzna za bilet do nowego życia. Kobieta będzie miała twardy orzech do zgryzienia. Z jednej strony pojawi się szansa na poprawę bytu, z drugiej strach przed opuszczeniem znajomych kątów będzie paraliżował jej plany. W międzyczasie Pinar wyczuje, że w domu wisi coś w powietrzu. Dziewczyna zacznie podejrzewać, że nad jej rodzicami zawisło widmo rozstania. Chociaż nie będzie wiedziała, o co dokładnie chodzi, grobowa atmosfera w domu spędzi jej sen z powiek.

„Splątane losy” – data i godzina emisji 69. odcinka

69. odcinek popularnego tureckiego hitu „Splątane losy” pojawi się na ekranach w poniedziałek, 19 października 2026 roku. Telewizja Polska zaprasza przed telewizory na godzinę 14:00 (TVP1). Fani będą mogli śledzić losy bohaterów również w internecie, dzięki platformie TVP VOD.

„Splątane losy” – opis serialu i obsada

Turecki serial obyczajowy „Splątane losy” (oryginalnie Bizi Birleştiren Hayat) opowiada historię Münevver Ketenci, surowej i majętnej kobiety ze Stambułu. Jej poukładany świat wywraca się do góry nogami, gdy na progu jej domu zjawia się 5-letnia Mine. Okazuje się, że to jej wnuczka, o której wcześniej nie miała pojęcia. Münevver postanawia odszukać swoją córkę Pakize, z którą od lat zerwała wszelkie kontakty. W produkcji przewija się również wątek miłosny między pielęgniarką Yasemin a lekarzem Burakiem.

Obsada prezentuje się następująco:

  • Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
  • Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
  • Emir Gülsever jako Burak
  • Şerif Bozkurt jako Halil
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem
  • Zelal Barlas jako Meltem
  • İrem Korkmaz jako Ezgi
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan
  • Elifnaz Sabuncu jako Pınar
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