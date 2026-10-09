Panna młoda, odcinek 233. Cihan pozbywa się Beyzy

Telenowela "Panna młoda" to stosunkowo świeża propozycja dla widzów stacji TVP2. Ten znad Bosforu serial miał swoją światową premierę w 2024 roku, natomiast polska publiczność może go oglądać od 20 stycznia 2026 roku, kiedy to zastąpił w ramówce popularną "Miłość i nadzieję". Zastanawiasz się zapewne, jakie intrygujące wydarzenia scenarzyści przygotowali w nadchodzącym 233. epizodzie tej telewizyjnej historii.

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Co wydarzy się w 233. odcinku serialu "Panna młoda"? Emisja w TVP2

W najnowszej odsłonie emocji zdecydowanie nie zabraknie, ponieważ Engin informuje Silę o odnalezieniu tajemniczego naszyjnika. Tymczasem wściekły Cihan wyrzuca Beyzę ze swojej posiadłości, a co gorsza, ojciec kobiety, Nusret, odmawia jej przyjęcia i kategorycznie odsyła ją do Yoncy. Bystra Hancer oświadcza Melihowi oraz Sinem, że doskonale zdaje sobie sprawę z ich potajemnego romansu i stanowczo żąda opuszczenia przez nich rezydencji. Ostatecznie Yonca zgadza się przygarnąć zdesperowaną Beyzę, jednak stawia twardy warunek, zmuszając ją do podjęcia pracy w salonie.

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Ile odcinków ma "Panna młoda" i kiedy finał telenoweli z Hancer i Cihanem?

Prezentowana opowieść zalicza się do grona najdłuższych tureckich formatów telewizyjnych. Na ten moment nakręcono trzy obszerne sezony, które łącznie dają aż 325 oryginalnych epizodów. Ze względu na fakt, że tureckie wydania trwają niemal dwie godziny, polscy dystrybutorzy dzielą materiał na krótsze części, co automatycznie podwaja sumę wszystkich odcinków. Jako że produkcja wciąż powstaje w ojczystym kraju, ostateczna liczba epizodów pozostaje zagadką, a z głównymi bohaterami spędzimy w Polsce jeszcze co najmniej kilka długich lat.

Kto gra w serialu "Panna młoda"? Pełna obsada tureckiego hitu

Na ekranie błyszczą przede wszystkim utalentowana Talya Çelebi wcielająca się w postać Hançer oraz charyzmatyczny Türkseve odgrywający Cihana. Oprócz pary głównych protagonistów na ekranie pojawia się cała plejada aktorów, którzy wcielają się w kluczowe postacie poboczne:

Can Tarakçı odgrywający Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel w roli Gülsüm,

Elif Çapkin grająca Yoncę,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar w roli Sinem,

Günes Ebrar Özgül wcielająca się w Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

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