Dziedzictwo, odcinek 1053: Poyraz nie może dłużej tak żyć! Wyciągnie pierścionek zaręczynowy

Fikcyjny ślub z przeszłości. Co czeka bohaterów w 1053. odcinku „Dziedzictwa”?

Początki relacji Nany i Poyraza opierały się na małżeństwie z rozsądku. Ślub był niezbędny, by Nana uniknęła deportacji. Poyraz chętnie zaoferował pomoc, mając nadzieję, że z czasem zdobędzie serce kobiety, którą wcześniej ocalił przed Trucizną. W 1045. odcinku „Dziedzictwa” chory Poyraz wyznał Nanie miłość. Relacja nabierała barw, choć na horyzoncie znów pojawiła się Pelin.

Z kolei w 1052. odcinku „Dziedzictwa” Pelin odkrywa, że ślub Nany i Poyraza to fikcja. To daje jej nadzieję na powrót do ukochanego. Tymczasem Poyraz planuje wspólną przyszłość z Naną. Dowodem jego zaangażowania jest zakup pierścionka zaręczynowego.

Poyraz chce się oświadczyć. Czy Nana przyjmie pierścionek w 1053. odcinku „Dziedzictwa”?

W 1053. odcinku „Dziedzictwa” Nana i Poyraz znajdą chwilę spokoju po ostatnich dramatach. Kobieta troskliwie opatrzy mu dłoń. To zachowanie mocno wzruszy mężczyznę. Gdy Nana opuści pokój, Poyraz utwierdzi się w przekonaniu, że to właśnie z nią chce spędzić resztę życia.

Wtedy Poyraz wyciągnie z kieszeni etui z błyszczącym pierścionkiem zaręczynowym. Nana nie będzie miała najmniejszego pojęcia o planowanej przez niego niespodziance.

„Dziedzictwo” – kiedy emisja 1053. odcinka w TVP1?

Nowe odcinki „Dziedzictwa” można oglądać codziennie o 16:00 w TVP1. Emisja 1053. odcinka zaplanowana jest na wtorek, 20 października 2026 roku. Powtórki są dostępne w serwisie TVP VOD.

O czym jest „Dziedzictwo”? Kto gra główne role?

Turecki serial „Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to opowieść o miłości i rodzinnych dramatach. Początkowo historia skupia się na małym Yusufie, który po stracie rodziców trafia pod opiekę surowego Yamana. Pojawienie się Seher zmienia dynamikę ich relacji. Z czasem między opiekunami rodzi się uczucie.

W późniejszych sezonach dochodzi do tragedii. Yaman Kırımlı umiera, a opiekę nad Yusufem przejmuje Nana Maryam.

Gdy Nanie grozi deportacja, z pomocą przychodzi Poyraz. Proponuje jej fikcyjne małżeństwo, które staje się początkiem pełnej emocji relacji.

W obsadzie serialu znaleźli się m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan (Yaman Kırımlı)

Sıla Türkoğlu (Seher Kırımlı)

Nanuka Stambolishvili (Nana)

Nik Xhelilaj (Poyraz)

Berat Rüzgar Özkan (Yusuf)

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