Panna młoda, odcinek 231. Hancer przejrzy plany Meliha, a Derya zrealizuje plan zemsty

Turecka telenowela "Panna młoda" zadebiutowała niedawno w ramówce stacji TVP2. W ojczystym kraju produkcja miała premierę w 2024 roku, a na polskie ekrany trafiła 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce emitowanej wcześniej serii "Miłość i nadzieja". Widzowie zastanawiają się, co nowego przyniesie fabuła. Poniżej przedstawiamy szczegóły wydarzeń z 231. odcinka.

"Panna młoda" odcinek 231 streszczenie. Derya przecina kable

W 231. odsłonie tureckiej produkcji "Panna młoda", Hancer uświadomi sobie zamiary Meliha, który szykuje się do jej porzucenia. Tymczasem ruszą plany związane z odnowieniem przysięgi małżeńskiej przez Cihana i Beyzę. Z kolei Mine natrafi na zgubiony łańcuszek należący do Beyzy, jednak Gülsüm, ogarnięta paniką, wyrzuci znalezisko na śmietnik. Ponadto Derya w akcie zemsty na Yoncy celowo zniszczy instalację elektryczną, przecinając przewody.

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"Panna młoda" - ile potrwa emisja serialu w Polsce?

Turecka "Panna młoda" należy do produkcji o znacznej długości. Do tej pory wyemitowano w Turcji trzy sezony, obejmujące 325 dwugodzinnych odcinków. Ze względu na format nadawania w Polsce, odcinki te będą odpowiednio montowane, co sprawi, że ich ostateczna liczba będzie dwukrotnie wyższa. Ponieważ zdjęcia w Turcji nadal trwają, ostateczna długość telenoweli pozostaje nieznana. Z całą pewnością polscy fani spędzą z Hançer i Cihanem co najmniej kilkadziesiąt miesięcy, zanim doczekają się finału historii.

Obsada "Panna młoda". Zobacz kto gra Hançer i Cihana

W głównych bohaterów tureckiej telenoweli wcielają się Talya Çelebi, która gra rolę Hançer oraz Türkseve występujący jako Cihan. Na ekranie pojawią się także inni aktorzy:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,

Elif Çapkin grająca Yoncę,

Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,

Sidal Damar występujący jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül grająca Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci grająca Yasemin.

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