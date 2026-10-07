Panna młoda, odcinek 231. Hancer przejrzy plany Meliha, a Derya zrealizuje plan zemsty

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Turecka telenowela "Panna młoda" zadebiutowała niedawno w ramówce stacji TVP2. W ojczystym kraju produkcja miała premierę w 2024 roku, a na polskie ekrany trafiła 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce emitowanej wcześniej serii "Miłość i nadzieja". Widzowie zastanawiają się, co nowego przyniesie fabuła. Poniżej przedstawiamy szczegóły wydarzeń z 231. odcinka.
"Panna młoda" odcinek 231 streszczenie. Derya przecina kable
W 231. odsłonie tureckiej produkcji "Panna młoda", Hancer uświadomi sobie zamiary Meliha, który szykuje się do jej porzucenia. Tymczasem ruszą plany związane z odnowieniem przysięgi małżeńskiej przez Cihana i Beyzę. Z kolei Mine natrafi na zgubiony łańcuszek należący do Beyzy, jednak Gülsüm, ogarnięta paniką, wyrzuci znalezisko na śmietnik. Ponadto Derya w akcie zemsty na Yoncy celowo zniszczy instalację elektryczną, przecinając przewody.
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"Panna młoda" - ile potrwa emisja serialu w Polsce?
Turecka "Panna młoda" należy do produkcji o znacznej długości. Do tej pory wyemitowano w Turcji trzy sezony, obejmujące 325 dwugodzinnych odcinków. Ze względu na format nadawania w Polsce, odcinki te będą odpowiednio montowane, co sprawi, że ich ostateczna liczba będzie dwukrotnie wyższa. Ponieważ zdjęcia w Turcji nadal trwają, ostateczna długość telenoweli pozostaje nieznana. Z całą pewnością polscy fani spędzą z Hançer i Cihanem co najmniej kilkadziesiąt miesięcy, zanim doczekają się finału historii.
Obsada "Panna młoda". Zobacz kto gra Hançer i Cihana
W głównych bohaterów tureckiej telenoweli wcielają się Talya Çelebi, która gra rolę Hançer oraz Türkseve występujący jako Cihan. Na ekranie pojawią się także inni aktorzy:
- Can Tarakçı w roli Cemila,
- Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
- Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,
- Elif Çapkin grająca Yoncę,
- Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,
- Sidal Damar występujący jako Sinem,
- Günes Ebrar Özgül grająca Mine,
- Türker Kantar w roli Emira,
- Çisel Kuskan jako Beyza,
- Derya Deniz Değirmenci grająca Yasemin.
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