Panna młoda, odcinek 228: Beyza w sukni ślubnej namówi Cihana do ślubu. Tak ją podejdzie!

"Panna młoda" zadebiutowała w Turcji w 2024 roku, a do polskich widzów trafiła 20 stycznia 2026 roku. Produkcja zastąpiła w ramówce TVP2 telenowelę "Miłość i nadzieja". Zobacz, co twórcy przygotowali dla widzów w 228. odcinku tureckiego hitu.

Sonda "Panna młoda" - z kim powinien być Cihan? Z Hancer Z Beyzą Z kimś innym

"Panna młoda" odcinek 228 – streszczenie. Beyza ma plan jak zatrzymać Cihana

W 228. odcinku serialu "Panna młoda" Beyza próbuje przekonać Cihana, by ponownie wzięli ślub. Tymczasem z życiem żegna się pan Ihsan. Powrót Beyzy do rezydencji wywołuje falę plotek wśród służby. Cihan przesłuchuje Fusun Kabę, pokazując jej zdjęcia ze spotkania z Beyzą. Była lekarka sugeruje, że Beyza kocha go ponad wszystko.

Wieczorem Beyza pojawia się przed Cihanem w sukni z pierwszego ślubu i proponuje odnowienie przysięgi. Cihan pozornie się zgadza, pozwalając jej uwierzyć w zwycięstwo. Hancer pisze list do nienarodzonego dziecka i obwinia się o utratę Cihana. Beyza próbuje zbliżyć się do męża, ale on gra dalej i odsyła ją jak narzeczoną czekającą na ślub.

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Obsada serialu "Panna młoda". Kto występuje w tureckiej telenoweli?

W głównych rolach w serialu "Panna młoda" podziwiać można Talyę Çelebi, która gra Hançer, oraz Türkseve, wcielającego się w Cihana. Kogo jeszcze widzowie zobaczą na ekranie?

Can Tarakçı gra Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wciela się w Gülsüm,

Elif Çapkin to serialowa Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar odgrywa Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan gra Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci to Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Kiedy finał w Polsce?

Turecka produkcja należy do wyjątkowo długich. Obecnie nakręcono 463 oryginalnych odcinków, które w Turcji podzielono na trzy sezony. Z racji tego, że pojedynczy odcinek trwa tam około dwóch godzin, dla polskich widzów przygotowano krótsze wersje, co oznacza mniej więcej dwukrotne zwiększenie liczby epizodów. Ponieważ w Turcji ruszyły zdjęcia do 4 sezonu serialu "Panna młoda", ostateczna liczba odcinków nie jest znana. Polscy widzowie spędzą z losami Hancer i Cihana jeszcze co najmniej kilka lat.

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