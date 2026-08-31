Panna młoda, odcinek 186: Cihan zażąda od Hancer, by oddała majątek na fundację! Taki podstęp wymyśli - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 186 - wtorek, 1.09.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Majątek Hancer w 186 odcinku "Panna młoda" stanie się dla Cihana pretekstem do walki o przetrwanie fundacji Yasemin, odzyskanie darczyńców, którzy odwrócili się przez intrygę Beyzy, a także pozyskanie nowych bogaczy, którzy będą chcieli ich wspierać. Podstęp Cihana będzie zakładał, że Hancer dla przykładu dla innych wspaniałomyślnie przekaże na rzecz fundacji wszystko, co posiada - akcje w firmie Develioglu i stary dom, w którym mieszka z nowym mężem.

Hancer usłyszy żądanie Cihana w 186 odcinku "Panna młoda"

Przebiegły Cihan uderzy w czuły punkt Hancer w 186 odcinku "Panna młoda", kiedy zacznie ją przekonywać, że dla przyszłości fundacji, muszą jakoś się dogadać i przestać toczyć ze sobą wojnę. Przekaże byłej żonie, że firma Develioglu urządzi wieczór charytatywny dla fundacji, pokryje wszystkie koszty, aby przyciągnąć darczyńców, ale postawi Hancer jeden warunek. Zażąda jej całego majątku.

Nie przegap: Panna młoda. Hancer w końcu powie Cihanowi, że urodzi jego dziecko, kiedy będzie chciał zabić Meliha. Dopiero za kilka miesięcy

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- Urządzimy wieczór charytatywny dla fundacji. Eleganckie wydarzenie, koktajl, zaproszeni goście, partnerzy biznesowi, darczyńcy. Firma zajmie się organizacją: lokalem, obsługą, jedzeniem, zaproszeniami. Ja wykorzystam swoje kontakty, żeby przyciągnąć ludzi, którzy mogą pomóc. Ja zrobię swoje. Wykorzystam nazwisko, kontakty i reputację firmy, żeby przyciągnąć darczyńców. Ale ty też będziesz musiała coś udowodnić... - Co takiego? - zapyta Hancer, nie spodziewając się, czego Cihan od niej zażąda. - Że fundacja naprawdę jest dla ciebie najważniejsza. Nie tylko w słowach. W takim razie zrób coś, co przekona wszystkich. W dniu wydarzenia przekażesz na rzecz fundacji wszystko, co posiadasz. Akcje. Dom. Wszystko... Jeśli naprawdę zależy ci na pamięci Yasemin, jeśli naprawdę chcesz, żeby ludzie uwierzyli w twoją szczerość, pokaż im to czynem. Oddaj wszystko. Wtedy nikt nie będzie mógł powiedzieć, że jesteś tu dla pieniędzy!

Tak Cihan sprawdzi zamiary Hancer w 186 odcinku "Panna młoda"

W jednej chwili w 186 odcinku "Panna młoda" dla Hancer stanie się jasne, że Cihan wcale nie chce, żeby dla fundacji poświęciła majątek, który dostała podczas rozwodu, ale chce ją sprawdzić. W oczach biznesmena pojawi się błysk gniewu, pomieszany z miłością do Hancer, która teraz jest żoną Meliha i cały czas go oszukuje, że to jego dziecko urodzi.

- Może po prostu chcę zobaczyć, ile warte są twoje słowa...

Kpiny Cihana z Meliha w 186 odcinku "Panna młoda"

Po chwili podstępny Cihan w 186 odcinku "Panna młoda" zakpi z Hancer, że skoro ma teraz męża, to musi z nim skonsultować decyzję, czy odda majątek na rzecz fundacji, której jest prezeską.

- Zobaczymy, czy Melih okaże się tak oddany twojej sprawie, jak twierdzi. Zobaczymy, czy poświęci wszystko dla swojej żony i dla fundacji... - dorzuci milioner.