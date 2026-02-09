Panna młoda, odcinek 18-22. Hancer i Cihan wezmą ślub, ale nie spędzą razem nocy poślubnej. Streszczenia odcinków od 9.02 do 13.02.2026 - ZDJĘCIA

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 18 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Przebiegła Beyza załącza do prezentów dla Hancer swoje zdjęcie ślubne z Cihanem. Wprasza się również na organizowany przez Deryę wieczór henny. Cemil spotyka się z Cihanem w restauracji. Beyza zostaje niebawem wyrzucona z rezydencji przez Mukadder.

Zobacz też: Panna młoda, odcinek 18: Beyza wyleci z rezydencji! Po wrednej zagrywce Mukadder wywali byłą żonę Cihana - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 19 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Hancer i Cihan stają w końcu na ślubnym kobiercu, ale nie spędzają razem nocy poślubnej. Mukadder wypomina Sinem, że ta wtrąca się w nie swoje sprawy.

Nie przegap: Panna młoda, odcinek 19: Smutny ślub Hancer i Cihana. Da jej upokarzający prezent i nawet jej nie tknie

"Panna młoda" odcinek 20 - środa, 11.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Beyza dostaje od Mukadder pozwolenie na powrót do rezydencji. Uważa, że to przez Hancer Cihan stał się oziębły wobec niej. Tymczasem Cemil tęskni za swoją siostrą. Beyza rozpoczyna cyniczną grę z Hancer.

"Panna młoda" odcinek 21 - czwartek, 12.02.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Mukadder postanawia pozwolić Beyzie wrócić do rezydencji, ale jednocześnie obarcza Hancer winą za chłód, jaki Cihan okazuje wszystkim. Tymczasem Cemil, pogrążony w tęsknocie za Hancer, nie potrafi odnaleźć spokoju. Powrót Beyzy wprowadza nową dynamikę - kobieta zaczyna cyniczną grę z Hancer.

"Panna młoda" odcinek 22 - piątek, 13.02.2026,o godz. 17.20 w TVP2

Beyza wciąż knuje przeciwko Hancer. Tymczasem Cihan przekazuje dziewczynie milion lir. Ta niebawem ucieka z jego domu.

Przeczytaj koniecznie: Panna młoda, odcinek 22: Hancer po ślubie ucieknie od Cihana! Weźmie pieniądze?