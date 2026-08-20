Panna młoda, odcinek 177: Tak Hancer pozna swoją siostrę! Nie będzie wiedziała, kim jest Sila - ZDJĘCIA

Kim jest Sila z serialu "Panna młoda"? To siostra Hancer i Cihana!

Kim jest Sila, która pojawi się w 177 odcinku "Panna młoda"? Ponieważ w Turcji zakończył się już 3 sezon telenoweli i z dużym wyprzedzeniem wiemy, jak potoczą się dalej losy Hancer i Cihana, nie jest już tajemnicą, że Sila to siostra głównej pary bohaterów. Jak to możliwe? Przecież do tej pory nikt nawet nie wspominał o dziewczynie o tym imieniu?

Tożsamość Sili w tureckim hicie "Panna młoda" wyjdzie na jaw dopiero za kilka miesięcy, bo wątek nowej bohaterki będzie się rozwijał bardzo powoli. Wiadomo jednak, że Sila to córka matki Hancer, Esmy i ojca Cihana. Zanim tych dwoje połączyła wielka miłość, matka Hancer padła ofiarą gwałtu, którego dopuścił się właśnie Develioglu. Zaszła w ciążę, ale później trafiła do więzienia, bo Mukadder uznała ją za kochankę i wrobiła w morderstwo ojca Cihana. Esma wróci jednak po 20. latach odsiadki w więzieniu, by dokonać zemsty.

"Panna młoda" odcinek 177 - piątek, 21.08.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Jak Sila pojawi się w życiu Hancer i Cihana w 177 odcinku "Panna młoda"? To właśnie ją potrąci biznesmen, kiedy podczas kłótni z byłą żoną nie zdąży wyhamować, a dziewczyna wbiegnie mu pod koła auta! Po tym jak ranna Sila trafi do szpitala, Hancer i Cihan zajmą się nią i otoczą opieką. Dowiedzą się o lekarza, że nie doznała poważnych obrażeń, ale przez wiele dni nic nie jadła.

Hancer i Cihan zajmą się Silą w szpitalu w 177 odcinku "Panna młoda"

Byli małżonkowie będą poruszeni historią Sili i w 177 odcinku "Panna młoda" przyniosą jej jedzenie do szpitala. Cihan sprowadzi też Engina, by przyjaciel nad nią czuwał. A kiedy Hancer zostanie z Silą sama, od razu nawiążą nić porozumienia.

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- Przepraszam, narobiłam wam kłopotów... - przyzna Sila, która w 177 odcinku "Panna młoda" będzie się kogoś bała. - Przestań. To naturalne, że ci pomogliśmy. Przecież nie mogliśmy cię tam zostawić - odpowie Hancer. - Kim jesteście? - Byliśmy tam podczas wypadku. Może chce pani komuś dać znać. Proszę podać adres. Przekażę wiadomość - doda Cihan. - Nie ma potrzeby... - Sila będzie ukrywała prawdę o sobie. - Policjant powiedział mi, że uciekała pani przed bandytami. Mam nadzieję, że pani nie skrzywdzili... Chcę tylko pani pomóc - Ten park to niezbyt bezpieczne miejsce. Co w nim pani robiła? - Od trzech dni tam mieszkam...

Smutna historia Sili w 177 odcinku "Panna młoda"

Kiedy Cihan wyjdzie z pokoju Sili, ona w 177 odcinku "Panna młoda" otworzy się przed Hancer, która stwierdzi, że dziewczyna ma bardzo ładne imię. Żadna z nich nie będzie miała pojęcia, że łączą ich więzy krwi, że przypadkowy wypadek to było zrządzenie losu, by wreszcie po latach się odnalazły. Tylko jej Sila zwierzy się, ile ostatnio przeszła. To będzie bardzo smutna historia.

- Oznacza powrót do miejsca, gdzie się urodziłaś... - Co robiłaś w parku? Nie masz dokąd pójść? - Pracowałam w kawiarni. Sypiałam w kuchni. Gdy upomniałam się o pieniądze, szef mnie wyrzucił. Kilka dni mieszkałam w hostelu, ale nie miałam czym zapłacić. Trudno teraz o pracę... - To już przeszłość. Najadłaś się i jesteś bezpieczna. Nie ma tego złego... - Jutro stąd wyjdę i wszystko zacznie od nowa. Nie musisz dotrzymywać mi towarzystwa. Do rana odzyskam siły, poradzę sobie... - Nie martw się o mnie. Zostanę tu, póki nie dojdziesz do siebie. Wyjdę na korytarz, a ty odpoczywaj. W razie czego wołaj - Hancer nie zostawi Sili bez opieki w 177 odcinku "Panna młoda".