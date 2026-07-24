Panna młoda, odcinek 159: Mukadder sparaliżowana! Podła Beyza będzie się znęcać nad matką Cihana nawet w szpitalu - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 159 - piątek, 31.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Wstrząsające sceny w tureckiej telenoweli "Panna młoda" będą efektem tego, że Mukadder całe życie sterowała Cihanem, wpływała na jego wybory, zmusiła go najpierw do ślubu z Beyzą, a kiedy ta nie dała mu upragnionego dziedzica fortuny Develioglu, wybrała synowi na żonę Hancer.

Szybko jednak nowa synowa stała się jej największym wrogiem. Zła do szpiku kości Mukadder ma na sumieniu wiele zbrodni, Hancer tyle przez nią wycierpiała, ale teraz sumienie nie pozwoli jej normalnie żyć. W końcu ukrywa przed Cihanem, że to nie Beyza urodziła mu syna, że nie on jest ojcem małego Cihana. I jeszcze długo nie powie mu prawdy. Będzie bliska wyjawienia tej tajemnicy, ale zabraknie jej odwagi.

Zobacz też: Panna młoda, odcinek 159: Ciężarna Hancer okłamie Cihana, że dziecko nie jest jego. Będzie błagał, żeby do niego wróciła - ZDJĘCIA

Mukadder po udarze nigdy nie będzie chodzić i mówić? Straszna diagnoza w 159 odcinku "Panna młoda"

W 159 odcinku "Panna młoda" Mukadder poważnie zapadnie na zdrowiu. Kiedy Beyza z triumfalnym uśmiechem na ustach wejdzie do sypialni teściowa, ta mimo otwartych oczu nie będzie dawała żadnego znaku życia. Wyrachowana intrygantka to wykorzysta i zacznie rzucać jadem. Wygarnie Mukadder, że Cihan nigdy nie dowie się, że mały Cihan nie jest jego synem. Nagle seniorka znów zemdleje.

Wezwana do rezydencji Develioglu karetka zabierze Mukadder do szpitala, a tam w 159 odcinku "Panna młoda" lekarz postawi straszną diagnozę. U matki Cihana wystąpi udar i paraliż.

- Niestety, nie mam dobrych wiadomości. U pani Mukadder doszło do udaru spowodowanego zakrzepem w mózgu. W wyniku tego lewa strona jej ciała została sparaliżowana - uprzedzi Beyzę, jej ojca Nusreta i Engina, który też przyjedzie do szpitala.

- Czy ten paraliż będzie trwały? Czy istnieje szansa, że wróci do zdrowia? - zapyta Nusret.

- Na ten moment trudno cokolwiek przesądzać. Mowa najprawdopodobniej stopniowo powróci, ale jeśli chodzi o chodzenie i ogólną sprawność ruchową… to będzie bardzo długi proces. Rehabilitacja potrwa miesiące, być może lata. Wiele zależy od siły organizmu oraz determinacji samej pacjentki.

Triumf Beyzy nad chorą Mukadder w 159 odcinku "Panna młoda". Teraz zgarnie cały jej majątek

W 159 odcinku "Panna młoda" Beyza zachowa powagę, choć los Mukadder będzie jej obojętny. Od dawna życzy teściowej śmierci. Zdążyła już przepisać na nią rezydencję, wierząc, że urodziła jej wnuka, więc teraz nie będzie ją obchodziło, co się stanie z matką Cihana. Ryzyko, że stan Mukadder się pogorszy nie minie, więc lekarz nie wpuści rodziny do pacjentki.

- Zagrożenie nadal nie minęło. Istnieje ryzyko utworzenia się kolejnego zakrzepu, dlatego podajemy jej leki rozrzedzające krew i stale monitorujemy stan pacjentki. Na razie nie powinna mieć żadnych odwiedzin.

To tylko kwestia czasu, aż bezwzględna Beyza zgarnie cały majątek chorej Mukadder.