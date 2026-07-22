Panna młoda, odcinek 158: Cihan ogłosi radosną nowinę o ciąży Hancer! Będzie błagał, żeby do niego wróciła. Odejdzie od Beyzy? - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 158 - czwartek, 30.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Ciąża Hancer to będzie spełnienie marzeń Cihana, który w 158 odcinku "Panna młoda" nie zdoła ukryć swojego szczęścia przed najlepszych przyjacielem. Engin od razu się zorientuje, że stało się coś niesamowitego, bo w całej firmie Develioglu pracownicy dostaną od szefa słodycze. Kiedy zajrzy do gabinetu Cihana od razu zobaczy uśmiech na jego twarzy, blask i radość w oczach, której nie był w stanie dostrzec od bardzo dawna.

Cihan tylko jednej osobie powie, że zostanie ojcem w 158 odcinku "Panna młoda"

Szczęśliwy Cihan od razu w 158 odcinku "Panna młoda" przytuli Engina i ogłosi mu radosną nowinę. -Zostanę ojcem!

Przyjaciel będzie kompletnie zbity z tropu. Przecież od narodzin dziecka Beyzy i Cihana minęło już kilka tygodni. W oczach biznesmena zabłyśnie nadzieja, którą stracił w dniu rozwodu z ukochaną. - Hancer jest w ciąży...

- Co?! - Engin nie uwierzy własnym uszom, lecz Cihan skinie głową, jakby sam nadal nie mógł uwierzyć w swoje szczęście.

- Dobrze słyszałeś. Hancer i ja będziemy mieli dziecko. Nawet nie potrafię opisać, co czuję. Jestem… przeszczęśliwy. Jakby wszystko nagle nabrało sensu.

Nie przegap: Panna młoda. Ciężarna Hancer powie Cihanowi, że urodzi jego dziecko, kiedy będzie chciał zabić Meliha. Na ten odcinek trzeba długo czekać - ZDJĘCIA

Plany Cihana na przyszłość z Hancer i ich dzieckiem w 158 odcinku "Panna młoda"

Po tych słowach Cihana w 158 odcinku "Panna młoda" Engin dostrzeże zmianę w jego zachowaniu. Co prawda drugi raz zostanie ojcem, jednak dopiero teraz naprawdę będzie się cieszył z dziecka. Mimo że kocha syna, którego niby urodziła mu Beyza, ale nienawidzi swojej żony.

- To dziecko będzie miało Hancer za matkę. Jak mógłbym nie być szczęśliwy? - powie z dumą Cihan.

- Masz rację. Jeśli odziedziczy jej oczy, wszyscy przepadną - zaśmieje się Engin.

- Daj Boże, żeby miało właśnie jej oczy... I jej serce.-

- A jeśli będzie chłopcem, mam nadzieję, że będzie podobny do ciebie. Silny, uparty i gotowy zrobić wszystko dla swojej rodziny.

- To nasza szansa... Szansa, żeby zacząć od nowa. Ja, Hancer… i nasze dziecko. To błogosławieństwo od Boga - Cihan w 158 odcinku "Panna młoda" od razu zacznie snuć plany na przyszłość z ukochaną i ich dzieckiem. Jakby zapomniał o Beyzie i "ich" synu.

- Nic nie jest w stanie zniszczyć mojego szczęścia. Nic... Moje życie to Hancer i nasze dziecko. Teraz wiem to jeszcze wyraźniej.

Radosna nowina o ciąży Hancer w 158 odcinku "Panna młoda" sprawi, że Engin ostrożnie zapyta przyjaciela, co dalej. - Nie zapominaj, że jesteś żonatym mężczyzną. Masz syna. Twoje życie jest dużo bardziej skomplikowane, niż teraz ci się wydaje...

Nagle ton głosu Cihana się zmieni. Zapowie stanowczo, co planuje zrobić dla swojego syna i dziecka, które będzie miał z Hancer.

- Zaopiekuję się nim. Zrobię wszystko, co trzeba. Nawet jeśli będzie trudno… zerwę te łańcuchy. Uwolnię się od tego życia. Rozwiążę to. Muszę...Muszę najpierw załatwić kilka rzeczy. Potem z nią porozmawiam. Poproszę, żeby dała nam szansę. A jeśli będzie trzeba… będę błagał. Dla niej zrobię wszystko. Dla mojego dziecka też. Skoro Bóg dał mi tę szansę, pokaże mi również drogę, żeby naprawić resztę - zapowie Cihan.

Hancer w 158 odcinku "Panna młoda" dowie się, że Cihan zna prawdę o jej ciąży

Jego szczęścia nie będzie podzielała Hancer, która w 158 odcinku "Panna młoda" po telefonie od lekarza ze szpitala dowie się, że Cihan zna prawdę o jej ciąży. Teraz będzie musiała wymyślić, co zrobić, żeby były mąż pozwolił jej odejść na zawsze...