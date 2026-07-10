Panna młoda, odcinek 150: Hancer dostanie podejrzaną pracę, a Yonca przed porodem poszuka ratunku - ZDJĘCIA

Turecki hit „Panna młoda” to absolutna nowość w ramówce TVP2. W swojej ojczyźnie zadebiutował w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 roku. Produkcja ta zajęła miejsce popularnej telenoweli „Miłość i nadzieja”. Co tym razem spotka głównych bohaterów? Poniżej prezentujemy zbiór najważniejszych wydarzeń ze 150. odcinka.

"Panna młoda" odcinek 150 - ZDJĘCIA

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Streszczenie 150. odcinka "Panna młoda". Co zobaczymy 21 lipca 2026 roku?

Streszczenie 150 odcinka "Panna młoda" zapowiada się niezwykle interesująco. Emir przeżywa chwile wielkiego załamania, ponieważ brakuje mu funduszy na opłacenie szkolnej wycieczki dla Deryi. Z kolei Hancer może mówić o sporym szczęściu, gdyż udaje jej się zdobyć niezwykle opłacalną posadę. W tym samym czasie zdesperowana Yonca gorączkowo poszukuje jakiejkolwiek drogi ratunku, a Melih wspólnie z Sinem zajmują się snuciem dalekosiężnych planów na przyszłość.

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Obsada Panny młodej. Kto wciela się w główne postacie w tureckim hicie?

Na ekranie w najważniejszych rolach możemy podziwiać Talyę Çelebi, która gra Hançer, a także Türkseve wcielającego się w postać Cihana. Oprócz nich w serialu występuje cała plejada innych aktorów:

Can Tarakçı jako Cemil,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya jako Derya,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci grająca Yasemin.

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Ile epizodów ma Panna młoda i kiedy TVP2 wyemituje wielki finał?

Opowieść o Hançer i Cihanie należy do grona wyjątkowo rozbudowanych tureckich tasiemców. Obecnie produkcja składa się z trzech pełnych sezonów, co daje łącznie aż 325 oryginalnych odcinków. Ponieważ każdy z nich trwa blisko dwie godziny, w polskiej telewizji materiał ten zostanie odpowiednio przemontowany, co oznacza niemal dwukrotne zwiększenie liczby epizodów. Trzeba również pamiętać, że nad Bosforem wciąż trwają premierowe emisje, dlatego ostateczna długość formatu pozostaje wielką niewiadomą. Pewne jest natomiast to, że na pożegnanie z bohaterami w naszym kraju poczekamy jeszcze kilka ładnych lat.

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