Panna młoda, odcinek 147: Cihan oskarży ciężarną Hancer, że ma innego! Poniesie go w więziennej celi - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 147 - piątek, 17.07.2026, o godz. 17.20 w TVP2

W 147 odcinku telenoweli "Panna młoda" Hancer i Cihan, po wzajemnym złożeniu na siebie skarg, trafią do jednego aresztu. Za kratkami między byłymi małżonkami dojdzie do ostrej awantury. Cihan zrobi się agresywny wobec ukochanej, kiedy nie będzie chciała mu powiedzieć, czy w jej życiu pojawił się jakiś nowy mężczyzna. Uzna bowiem, że po rozwodzie z kim innym rozpoczęła nowy etap życia.

Hancer nie powie Cihanowi o ciąży w 147 odcinku "Panna młoda"

Jedyną tajemnicą Hancer pozostanie tylko ciąża, bo w 147 odcinku serialu "Panna młoda" wciąż nie powie byłemu mężowi, że spodziewa się jego dziecka! Świadoma tego, że wziął ślub z Beyzą i lada moment urodzi się ich syn. Swoim zachowanie sprawi jednak, że Cihana poniosą nerwy. A zacznie się od tego, że zacznie sprzątać więzienną celę i wytknie eks mężowi, że nie pozwala jej pracować jako sprzątaczka, żyć na własny rachunek.

Przeczytaj koniecznie: Panna młoda, odcinki 143-148. Cihan i Hancer razem za kratami aresztu! Engin znajdzie dowód, że to Beyza zabiła Yasemin. Streszczenia odcinków od 13 do 18.07.2026 - ZDJĘCIA

- Nie pozwoliłeś mi sprzątać w domach, więc teraz spróbuj powstrzymać mnie tutaj - Hancer wystawi cierpliwość porywczego Cihana na ciężką próbę.

- Ty naprawdę oszalałaś! Jeszcze ktoś pomyśli, że postradałaś zmysły i zamkną cię w szpitalu psychiatrycznym - rzuci ostro biznesmen.

- To nawet byłoby wygodne. Ty wreszcie przestałbyś wysyłać za mną ludzi, a ja uwolniłabym się od twojej tyranii!

- Ja też tam trafię. Przez ciebie. Doprowadzasz mnie do szaleństwa każdego dnia - oskarży ukochaną Cihan.

Nagle w 147 odcinku "Panna młoda" Hancer odłożył chusteczkę, przysunie się bliżej krat oddzielających ich cele i spojrzy byłemu mężowi prosto w oczy.

- Powiedz mi prawdę... Wcale nie chodzi o sprzątanie, prawda? Ty po prostu chcesz mnie ukarać. Chcesz mnie kontrolować dla samej zasady - zarzuci mu lodowatym tonem.

Tak przebiegnie kłótnia Hancer i Cihana w areszcie w 147 odcinku "Panna młoda"

W oczach Cihana pojawi się niebezpieczny błysk. Chwyci Hancer za rękę i przyciągnie gwałtownie do krat. Nie zniesie bowiem dzielących ich nawet w celi metalowych prętów.

- To nie są tortury! Torturą jesteś ty. To, że nie potrafię do ciebie dotrzeć. Że każdej nocy myślę tylko o tobie. Zastanawiam się, gdzie jesteś, z kim rozmawiasz, kto na ciebie patrzy… To jest tortura!

- W takim razie przestań o mnie myśleć. Uznaj mnie za martwą. Rok temu nawet nie wiedziałeś, że istnieję. Żyłeś spokojnie. Teraz też możesz żyć tak samo.

- Nie mogę! Bo jesteś. I nic tego nie zmieni. Wbiłaś mi sztylet prosto w serce. Zostawiłaś ranę, która nigdy się nie zagoi. Dlaczego jesteś tak uparta? Powiedz po prostu, że zrozumiałaś swój błąd i więcej nie będziesz sprzątać - zacznie naciskać Cihan.

Ciężarna Hancer w 147 odcinku "Panna młoda" nie zgodzi się na warunki byłego męża. Musi przecież zarabiać, żeby zapewnić godne życie ich dziecku, o którym on jeszcze nie będzie wiedział.

- Mam po prostu własne życie. Takie, do którego ty nie pasujesz...

Cihan w 147 odcinku "Panna młoda" oskarży ciężarną Hancer, że ma innego mężczyznę

Po tych słowach Cihan w 147 odcinku "Panna młoda" nie zapanuje nad gniewem. Ściśnie rękę ukochanej jeszcze mocniej.

- Kto więc pasuje? Jeśli nie ja… to kto?

- Cihanie… puść mnie. To boli.

- Nie puszczę! Powiedz mi, z kim się spotykasz! Kim jest ten mężczyzna?!

- Puść mnie! Naprawdę mnie ranisz…

Podniesione głosy aresztowanych w 147 odcinku "Panna młoda" przyciągną uwagę policjanta. Strażnik więzienny pojawi się przed kratami celi i poleci Cihanowi, że puścił kobietę. On jednak zignoruje słowa funkcjonariusza.

- Dlaczego milczysz? Masz kogoś? Odpowiedz mi!

W tym momencie Cihan dostanie potężny cios pałką i strażnik wyprowadzi go z celi, a Hancer zostanie sama. Delikatnie oboje lekko zaokrąglony brzuch.

- Tak mam kogoś. Jest częścią ciebie. Najcenniejszą rzeczą, jaką po sobie zostawiłeś. I właśnie dla niego to wszystko robię... - szepnie do siebie.