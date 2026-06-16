Panna młoda, odcinek 123: Hancer wróci do Cihana mimo oskarżeń. Tak załatwi Beyzę i Mukadder - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 123: Hancer przerwie śniadanie rodziny Develioglu

Telewidzowie będą mogli śledzić dalsze losy bohaterów "Panny młodej" w 123 odcinku we wtorek 16 czerwca 2026 roku o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Po gwałtownym konflikcie między małżonkami Hancer pojawia się niespodziewanie w progach rodzinnej posiadłości. Jej nagłe wejście zakłóca poranny posiłek rodziny Develioglu i wywołuje ogromne zdumienie u Mukadder oraz Beyzy. Obie kobiety żyły w głębokim przekonaniu o ostatecznym wygnaniu rywalki po rzekomym zniszczeniu dziecięcej sypialni i nie spodziewały się, że jeszcze kiedykolwiek wejdzie do tej willi.

Walka z Mukadder i Beyzą w 123 odcinku "Panna młoda". Hancer zmieni podejście

Zamiast otwartego konfliktu żona Cihana w 123 odcinku "Panna młoda" wybiera zupełnie nową drogę radzenia sobie z przeciwnościami. Jej ostatecznym celem staje się pokonanie zawistnej teściowej i knującej kolejne intrygi Beyzy. Rezygnuje z wywoływania awantur z rzekomo ciężarną faworytką teściowej oraz z samą Mukadder. Doskonale zdaje sobie sprawę, że Cihan wciąż znajduje się pod silnym wpływem matki, która od wielu lat skutecznie steruje całym jego życiem.

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Cihan i Hancer sam na sam. Rozmowa w sypialni w 123 odcinku "Panna młoda"

Zdezorientowane przeciwniczki w 123 odcinku "Panna młoda" mogą jedynie bezradnie obserwować sytuację, w której Hancer stanowczym krokiem prowadzi męża do ich wspólnego pokoju na całkowicie prywatną konwersację. Kobieta obdarza ukochanego pełnym czułości spojrzeniem i składa bardzo stanowczą deklarację o dalszej walce o przetrwanie ich związku. Wtula się w jego ramiona i definitywnie porzuca próby udowadniania swojej niewinności w sprawie zerwanych tapet w pokoju dla dziecka. W trakcie tej niezwykle emocjonalnej wymiany zdań Hancer stanowczo oświadcza.

- Czasem milczenie to najlepsza odpowiedź. Jesteś na mnie zły. Nie bronię się, bo nie uwierzysz, gdy powiem, że to nie ja. Postanowiłam więc milczeć. Z czasem prawda wyjdzie na jaw... Jednego bądź pewny - nawet gdy będziesz na mnie zły i odwrócisz się do mnie plecami, nie zrezygnuję z ciebie. Jeśli źle postąpiłam, to przepraszam. Lecz jeśli sam zrozumiesz swój błąd, będę liczyła na to samo...

Na te poruszające słowa Cihan natychmiast odpowiada:

- To jest moja żona, ukochana Hancer... Gdy tak się do mnie zwracasz, padam przed tobą na kolana.

To szczere wyznanie Hancer w 123 odcinku "Panna młoda" całkowicie odmienia nastawienie Cihana do ukochanej. Oznaki silnego gniewu szybko ustępują miejsca na jego twarzy, a serce mięknie pod wpływem odważnej deklaracji. Dochodzi do wniosku, że pragnie spędzić resztę życia właśnie u boku takiej zdeterminowanej kobiety. Jednocześnie deklaruje pełną gotowość do zbrojnego odparcia ataku każdej osoby, która ośmieli się wystąpić przeciwko Hancer.