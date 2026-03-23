Panna młoda, odcinek 64: Cemil walczy o życie na stole operacyjnym. Derya błaga o pomoc

2026-03-23 12:15

"Panna młoda" (tur. "Gelin") to opowieść o Hancer, która wcześnie straciła rodziców i musiała szybko dorosnąć. Aby ratować zdrowie brata, zgadza się na układ z bogatą rodziną – zaaranżowane małżeństwo z Cihanem. Z czasem chłodna transakcja przeradza się w głębokie uczucie. 64. odcinek "Panny młodej" stacja TVP2 wyemituje we wtorek 7 kwietnia. Co dokładnie zobaczą widzowie? Sprawdź nasze streszczenie.

Autor: Gelin/ Behind the Veil/ YouTube Mężczyzna z zarostem, Cemil (Can Tarakçı), w szpitalnej piżamie leży na poduszce, po przebudzeniu ze śpiączki w serialu "Panna młoda". Obok niego widać rękę w zielonym stroju medycznym.

"Panna młoda" zamiast "Miłości i nadziei" w TVP2

"Panna młoda" to nowa propozycja dla widzów TVP2. Turecka produkcja, która zadebiutowała w swoim kraju w 2024 roku, trafiła na polskie ekrany 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce serialu "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, co tym razem spotka głównych bohaterów? W poniższym streszczeniu ujawniamy kluczowe wydarzenia z 64. odcinka.

Streszczenie 64. odcinka serialu "Panna młoda". Emisja 7 kwietnia 2026

Szczegółowe streszczenie 64. odcinka tureckiej telenoweli "Panna młoda" zapowiada się dramatycznie: Cemil trafia na salę operacyjną. Przerażona Derya zwraca się do Cihana, prosząc o wsparcie w razie najgorszego scenariusza. W międzyczasie Engin zajmuje się organizacją krwi niezbędnej do zabiegu Cemila. Z kolei Mukadder szuka zemsty na Sinem. Ostatecznie operowany mężczyzna wybudza się ze śpiączki.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" to produkcja, która wymaga od widzów dłuższego zaangażowania. Obecnie serial składa się z trzech sezonów, w których zawarto aż 325 epizodów. Ponieważ w Turcji każdy z nich trwa blisko 2 godziny, polscy nadawcy podzielą je, co podwoi ich liczbę w ramówce. Warto dodać, że serial wciąż jest emitowany w swojej ojczyźnie, więc ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Pewne jest jedno: finał przygód Hançer i Cihana w Polsce to kwestia co najmniej kilku lat.

Obsada serialu "Panna młoda". Poznaj aktorów tureckiego hitu

Główne postacie grają Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve wcielający się w Cihana. Oprócz nich na ekranie pojawiają się:

  • Can Tarakçı w roli Cemila,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel grająca Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar w roli Emira,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci grająca Yasemin.
