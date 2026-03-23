Panna młoda, odcinek 64: Cemil walczy o życie na stole operacyjnym. Derya błaga o pomoc

"Panna młoda" zamiast "Miłości i nadziei" w TVP2

"Panna młoda" to nowa propozycja dla widzów TVP2. Turecka produkcja, która zadebiutowała w swoim kraju w 2024 roku, trafiła na polskie ekrany 20 stycznia 2026 roku, zajmując miejsce serialu "Miłość i nadzieja". Zastanawiacie się, co tym razem spotka głównych bohaterów? W poniższym streszczeniu ujawniamy kluczowe wydarzenia z 64. odcinka.

Streszczenie 64. odcinka serialu "Panna młoda". Emisja 7 kwietnia 2026

Szczegółowe streszczenie 64. odcinka tureckiej telenoweli "Panna młoda" zapowiada się dramatycznie: Cemil trafia na salę operacyjną. Przerażona Derya zwraca się do Cihana, prosząc o wsparcie w razie najgorszego scenariusza. W międzyczasie Engin zajmuje się organizacją krwi niezbędnej do zabiegu Cemila. Z kolei Mukadder szuka zemsty na Sinem. Ostatecznie operowany mężczyzna wybudza się ze śpiączki.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" to produkcja, która wymaga od widzów dłuższego zaangażowania. Obecnie serial składa się z trzech sezonów, w których zawarto aż 325 epizodów. Ponieważ w Turcji każdy z nich trwa blisko 2 godziny, polscy nadawcy podzielą je, co podwoi ich liczbę w ramówce. Warto dodać, że serial wciąż jest emitowany w swojej ojczyźnie, więc ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Pewne jest jedno: finał przygód Hançer i Cihana w Polsce to kwestia co najmniej kilku lat.

Obsada serialu "Panna młoda". Poznaj aktorów tureckiego hitu

Główne postacie grają Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve wcielający się w Cihana. Oprócz nich na ekranie pojawiają się:

Can Tarakçı w roli Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel grająca Gülsüm,

Elif Çapkin jako Yonca,

Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,

Sidal Damar jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül jako Mine,

Türker Kantar w roli Emira,

Çisel Kuskan jako Beyza,

Derya Deniz Değirmenci grająca Yasemin.

Polacy nie byli gotowi na tak odważny serial? Mateusz Damięcki o "Piekle kobiet" | WYWIAD ESKA