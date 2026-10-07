Panna młoda, odcinek 232. Cihan oskarża Beyzę o morderstwo i odmawia odnowienia ślubów

Turecki serial "Panna młoda" zagościł w ramówce stacji TVP2 jako nowość na początku 2026 roku. Zastąpił on produkcję zatytułowaną "Miłość i nadzieja". Premiera telewizyjnego hitu z nad Bosforu miała miejsce w Turcji w 2024 roku, a teraz przyciąga przed ekrany polską publiczność. Co wydarzy się w 232. odsłonie uwielbianej opowieści?

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Streszczenie 232. odcinka serialu "Panna młoda". Co czeka bohaterów 24 października 2026?

Hancer przypadkiem podsłuchuje rozmowę Sinem i Meliha, z której dowiaduje się, że przyjaciele nie planują zostawić jej bez wsparcia. Równolegle, w innej części miasta, komisarz wzywa do siebie Engina, natomiast tajemniczy zbieracz makulatury postanawia zwrócić cenny naszyjnik. Głównym punktem odcinka są jednak dramatyczne sceny między Cihanem a Beyzą. Zamiast uroczystego odnowienia przysięgi małżeńskiej, mężczyzna decyduje się na drastyczne wyznanie. Otwarcie oskarża on Beyzę o to, że w przeszłości poddała się zabiegowi usunięcia pierwszej ciąży. Cihan bez ogródek stwierdza, że tym czynem zamordowała ich nienarodzoną córkę.

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Obsada serialu "Panna młoda". Zobacz kto jest kim w tureckim hicie

W główne role w produkcji "Panna młoda" wcielają się Talya Çelebi jako Hançer oraz Türkseve jako Cihan. Na ekranie towarzyszy im grono innych utalentowanych tureckich aktorów, wśród których znajdują się:

Can Tarakçı odgrywający postać Cemila,

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,

Günnur Adıgüzel wcielająca się w Gülsüm,

Elif Çapkin grająca Yoncę,

Ceren Yuksekkaya w roli Deryi,

Sidal Damar występująca jako Sinem,

Günes Ebrar Özgül portretująca Mine,

Türker Kantar jako Emir,

Çisel Kuskan odgrywająca Beyzę,

Derya Deniz Değirmenci w roli Yasemin.

Kiedy nastąpi finał "Panny młodej" w Polsce? Ilość odcinków serialu

Fani "Panny młodej" mogą być spokojni o długość trwania ich ulubionej telenoweli. Turecki hit to produkcja o niezwykle rozbudowanej fabule, która do tej pory doczekała się trzech sezonów, w skład których wchodzi łącznie aż 325 epizodów. Ze względu na fakt, że oryginalne odcinki trwają około dwóch godzin, polska telewizja dzieli je na krótsze segmenty, co sprawia, że łączna liczba odcinków dostępnych w Polsce będzie dwukrotnie większa. Warto mieć na uwadze, że serial "Panna młoda" wciąż jest emitowany na terenie Turcji, w związku z czym ostateczna liczba odcinków pozostaje nieznana. Z pewnością jednak widzowie mogą przygotować się na wieloletnią przygodę z losami Hançer i Cihana na ekranach swoich telewizorów.

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