Nowy hit HBO podzieli Polaków? "Piekło kobiet" to produkcja bez kompromisów

Zapomnijcie o ugrzecznionych obrazkach z przeszłości. "Piekło kobiet" to podróż do Warszawy lat 30. XX wieku, gdzie blichtr miesza się z brudem, a walka o godność staje się codziennością. To świat pełen nierówności, w którym kobiety muszą krzyczeć, by zostać usłyszane. Za sterami produkcji stoi Ewa Puszczyńska, odpowiedzialna za oscarową "Idę" i wstrząsającą "Strefę interesów". Czy polska publiczność jest gotowa na tak odważny i bezkompromisowy obraz?

Czy "Piekło kobiet" wstrząśnie widzami HBO Max?

W centrum wydarzeń staje Helena Wróblewska, w którą wciela się Agata Turkot. Bohaterka prowadzi pismo matrymonialne "Fortuna Amandi", ale jej poukładane życie rozpada się jak domek z kart. Wszystko zaczyna się od tragedii – śmierci młodej tancerki rewiowej. Dziewczyna umiera w wyniku nielegalnego zabiegu usunięcia ciąży. Co łączy tę tragedię z redakcją Heleny? Tajemniczy list to dopiero początek koszmaru. Kobieta z przerażeniem odkrywa, że gazeta prowadzona wspólnie z mężem Maksymilianem (w tej roli Mateusz Damięcki) może mieć mroczne powiązania z tym dramatem.

Sytuacja gęstnieje z minuty na minutę, a każda kolejna plotka odsłania dramatyczne losy innych kobiet. Na drodze redaktorki staje zdeterminowany Emil Heckmann (Hubert Miłkowski). Mężczyzna, będący bratem zmarłej, nie cofnie się przed niczym, by wywalczyć sprawiedliwość. Helena i Emil łączą siły, wkraczając w niebezpieczny świat hipokryzji, przemocy i zakazanych pragnień. Tu każda decyzja może kosztować życie.

Kiedy "Piekło kobiet" trafi na ekrany?

Obsada serialu to prawdziwa plejada gwiazd. Obok Agaty Turkot i Mateusza Damięckiego na ekranie zobaczymy takie nazwiska jak Borys Szyc, Katarzyna Herman, Jacek Koman, Jacek Poniedziałek czy Piotr Trojan. Twórcy zgromadzili wybitnych aktorów, by w pełni oddać emocjonalny ciężar tej historii. Kiedy będziemy mogli zanurzyć się w ten mroczny świat? Data jest już znana. Pierwszy odcinek zadebiutuje w serwisie HBO Max w dniu 6 marca. Kolejne odsłony będą pojawiać się co tydzień.

