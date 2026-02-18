"Na Wspólnej": Życie Czerskiego zamieni się w piekło. To jednak nie koniec koszmaru Oli

Ola Zimińska to postać, którą scenarzyści "Na Wspólnej" doświadczają ze szczególnym okrucieństwem. Wydawało się, że limit nieszczęść został już wyczerpany, ale los bywa przewrotny. Choć fani żartują, że brakuje już tylko inwazji z kosmosu, to nadchodzące wydarzenia będą boleśnie przyziemne i uderzą w najczulsze punkty bohaterki.

Dramatyczny upadek prawnika i łzy bezsilności

W 4170. odcinku serialu (emisja 26.02.2026) rozpocznie się prawdziwy horror. Mariusz nie wróci na noc do domu, co wywoła u Oli paraliżujący strach. Gdy prawda wyjdzie na jaw, okaże się brutalna – Darek przekaże druzgocące wieści o przegranej sprawie Nowińskiego. Kiedy mąż Oli w końcu stanie w drzwiach, widok będzie opłakany – kompletnie pijany i zniszczony psychicznie człowiek. Sytuacja wymknie się spod kontroli w kolejnym epizodzie. Wściekły klient zacznie publicznie niszczyć reputację kancelarii, zrzucając winę na Czerskiego. Darek wpadnie w szał, widząc, jak jego wspólnik pociąga ich obu na dno. Czy Mariusz zdoła się podnieść, zanim straci wszystko?

Nadzieja pojawi się w 4172. odcinku, gdy Oli uda się przekonać męża do walki o dobre imię. To będzie jednak tylko chwila złudnego spokoju. Mężczyzna wyjdzie z domu z zamiarem ratowania kariery, ale nigdy nie dotrze do biura. Nałóg okaże się silniejszy od rozsądku – zamiast do pracy, Mariusz uda się prosto w objęcia alkoholu. To smutny obraz upadku człowieka, który miał wszystko.

Krwawa jatka za kratami i powrót prześladowcy

Jakby problemów w małżeństwie było mało, na horyzoncie pojawią się cienie z przeszłości. Kiedy świat Czerskiej będzie chwiał się w posadach przez aferę w kancelarii, dotrze do niej wstrząsająca wiadomość o Alanie. Jej psychopatyczny były partner stanie oko w oko ze śmiercią. Dojdzie do brutalnego ataku – Novak zostanie ugodzony nożem przez współwięźnia i w ciężkim stanie trafi do szpitala. Nawet w obliczu zagrożenia życia jego obsesja nie wygaśnie. Mężczyzna zażąda spotkania z Olą. Czy kobieta ulegnie presji i znów wejdzie w paszczę lwa?

