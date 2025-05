Miłość i nadzieja. Atak na Kuzeya! Będzie chciał pomóc Sili, a sam zostanie ranny

Spis treści

Dramatyczny zwrot w tureckim serialu. Kuzey w niebezpieczeństwie!

Już niebawem Sila opuści dom Kuzeya, ale wkrótce los ponownie połączy ją z Kuzeyem. Prawnik stanie się celem brutalnego ataku ze strony oprawców dziewczyny. Podczas starcia jeden z napastników dźgnie Kuzeya nożem! Sila, nie tracąc zimnej krwi, natychmiast ruszy mu na ratunek. Kiedy oprawcy uciekną, dziewczyna zabierze rannego Kuzeya do opuszczonego domu Bülenta i Feraye.

Czy ten dramatyczny zwrot wydarzeń na nowo zbliży bohaterów? Czy wspólna walka z przeciwnościami stanie się początkiem czegoś więcej? Przekonamy się już niebawem w kolejnych odcinkach serialu.

Co jeszcze wydarzy się w 185. odcinku "Miłość i nadzieja"? Streszczenie

Melis dowiaduje się od Egego, że ten nigdy nie zapomni o Zeynep. Naciye niepokoi fakt, że Deniz wciąż kocha Kuzeya. Hulya umawia się z Feraye na rodzinną kolację. Kuzey staje w obronie Sili. Zostaje ranny.

Kiedy oglądać 185. odcinek serialu "Miłość i nadzieja"?

Premiera 185. odcinka tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" już w poniedziałek, 5 maja, o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Nie przegap kolejnych emocjonujących zwrotów akcji!

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.