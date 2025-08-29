Miłość i nadzieja, odcinki 279-284. Kuzey nie odzyska Sili. Ege ukryje przed Zeynep, kto jest jej ojcem! Streszczenia odcinków 15-20.09.2025 - ZDJĘCIA

Co wydarzy się w "Miłość i nadzieja" w odcinkach 279-284 we wrześniu?

Powrót Sili do domu Kuzeya w 282 odcinku "Miłość i nadzieja" tuż po jej wyjściu z kliniki psychiatrycznej mocno wpłynie na jego małżeństwo z Bahar! Chociaż wcześniej Sila okłamie go, że zawsze kochała Alpera, Kuzey nie uwierzy. Przeciwnie, dotrze do niego, że ukochana nigdy go nie zdradziła, że niesłusznie oskarżył ją o kradzież i ucieczkę do kochanka. Na drodze do szczęścia Sili i Kuzeya w 284 odcinku "Miłość i nadzieja" stanie jednak Bahar, która nie pozwoli, żeby siostra zabrała jej męża.

Druga para zakochanych z tureckiej telenoweli "Miłość i nadzieja", Zeynep i Ege, też nie będzie mogła być razem. Ciężarna Melis postara się o to, by rywalka nie zagrażała dłużej jej małżeństwu.

W 283 odcinku "Miłość i nadzieja" wymyśli podstęp, by zranić Zeynep w dniu jej urodzin. Ege ulegnie namowom Feraye i nie powie Zeynep, że jej biologicznym ojcem jest Bulet, że jest siostrą Melis! Odsunie się od ukochanej i zacznie przygotowania do narodzin dziecka.

Przeczytaj streszczenia i sprawdź, co się będzie w "Miłość i nadzieja" w odcinkach 279-284

"Miłość i nadzieja" odcinek 279 - poniedziałek, 15.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Feraye nie pozwala Egemu powiedzieć Zeynep prawdy o ojcu. Sila mówi Kuzeyowi, że zawsze kochała Alpera. Nadiye dostaje alergii na farbę do włosów. Sila chce opuścić szpital. Gdy Hulya i Yildiz ukrywają laptop, Cavidan zamyka je w składziku.

"Miłość i nadzieja" odcinek 280 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kolejna kłótnia między Zeynep i Melis. Sila opuszcza szpital wbrew sugestiom lekarza. Hulya pokazuje Kuzeyowi film Alpera. Feraye zaklina Egego, by nie mówił Zeynep, kto jest jej ojcem.

"Miłość i nadzieja" odcinek 281 - środa, 17.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Cavidan wciąż szantażuje Naciye. Yildiz i Hulya próbują odtworzyć nagranie Alpera. Kuzey uświadamia sobie, że Sila jest niewinna. Cavidan obawia się, że Kuzey zostawi Bahar dla Sili.

"Miłość i nadzieja" odcinek 282 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila usiłuje ukryć swój smutek i żal. Kuzey nakłania Silę, by wyznała, co pamięta. Ege chce położyć kres nienawiści Melis do Zeynep. Cavidan podejrzewa, że Sila zasłania się utratą pamięci. Ege zmienia podejście do Melis.

"Miłość i nadzieja" odcinek 283 - piątek, 19.09.2025, o godz 17.20 w TVP2

Dochodzi do nieporozumienia z prezentem urodzinowym dla Zeynep. Cavidan i Bahar chcą się dowiedzieć, czy Sila naprawdę niczego nie pamięta. Melis wymyśla podstęp na urodziny Zeynep. Zeynep z rozpaczy wyrzuca pierścionek od Egego.

"Miłość i nadzieja" odcinek 284 - sobota, 20.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Bezdomny Taylan Unsal ma się spotkać z rodziną. Kuzey stara się odzyskać względy Sili. Feraye i Naciye zastanawiają się, jak powstrzymać Egego. Ege dowiaduje się, że Cihan mieszka w domu Gonul.

"Miłość i nadzieja" - gdzie i kiedy oglądać odcinki?

Od września turecką telenowelę „Miłość i nadzieja” można oglądać od poniedziałku do soboty o godz. 17:20 na antenie TVP2. Wszystkie odcinki "Miłość i nadzieja" są również dostępne w serwisie TVP VOD.