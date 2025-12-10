Miłość i nadzieja, odcinek 355: Seda to siostra bliźniaczka Zeynep. Tak Gonul dowie się, że jej druga córka żyje - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 355 - środa, 17.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Szokujące odkrycie rodzinnej tajemnicy w 355 odcinku "Miłość i nadzieja" rzuci nowe światło o życie Zeynep i Sedy, a także przyszłość kobiet, które łączy nie tylko Cihan, lecz także więzy krwi! W dniu, w którym Gonul wróci do swojego domu, dojdzie do brutalnego starcia między nią, a narzeczonym Zeynep. Zdesperowana matka strzeli do ukochanego córki, doskonale wiedząc o tym, że ktoś taki jak Cihan, z kryminalną przeszłością, nie nadaje się na jej męża!

Powrót Gonul w 355 odcinku "Miłość i nadzieja". Matka Zeynep będzie chciała zabić Cihana

- Myślałeś, że tego nie zrobię? Człowiek jest zdolny do wszystkiego, gdy chodzi o jego dziecko... - Gonul po jednym niecelnym strzale wciąż będzie wymierzała lufę pistoletu w stronę Cihana. Do rozlewu krwi nie dojdzie tylko dlatego, że Zeynep nagle wróci do domu.

W 355 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie zaskoczona powrotem Gonul. Z trudem uwierzy w wyjaśnienia matki, że wyjechała do Niemiec. Zaniepokoi ją fakt, że Gonul będzie podłączona do kroplówki. - Nic mi nie jest, moja córko. Nie martw się - zapewni matka Zeynep.

Ona z kolei zacznie mieć pretensje do Cihana, że nie powiedział jej o powrocie matki. Gonul, próbując ratować sytuację, okłamie córkę, że ona tego nie chciała.

W 355 odcinku "Miłość i nadzieja" Gonul dowie się, że jej druga córka żyje. To siostra bliźniaczka Zeynep

Podczas sekretnej rozmowy Gonul i Cihana w 355 odcinku "Miłość i nadzieja" wyjdzie na jaw, że mają jeszcze sporo do ukrycia przed Zeynep. Także ojciec dziewczyny, Bulent, nie będzie miał pojęcia o istnieniu drugiej córki.

- Jak się dowiedziałeś? Nie powiedziałam Zeynep, żeby jej nie obciążać. Bulent też nie wie. Nikt nie wie. Jak ty to odkryłeś?

- Taylan mi powiedział - odpowie Cihan, podając Gonul akt urodzenia jej córek - bliźniaczek.

- To niemożliwe. Taylan mówił, że drugie dziecko umarło… - matka Zeynep nie uwierzy w to co zobaczy. - Więc one naprawdę są bliźniaczkami? Seda i Zeynep...

Czy i kiedy prawda o tym, że Zeynep ma siostrę bliźniaczkę i jest nią właśnie Seda, wyjdzie na jaw? To się wyjaśni w kolejnych odcinkach "Miłość i nadzieja" tuż przed finałem tureckiego serialu.