Miłość i nadzieja, odcinek 345: Kuzey spędzi noc z Silą! Wybiorą już nawet imiona dla swoich dzieci - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 345 - środa, 3.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 345 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey i Sila w końcu spędzą razem noc! Bozbey zakradnie się do piwnicy, w której ukryje swoją ukochaną, gdy ta postanowi odejść tuż po tym, jak dowie się, że Bahar jest w ciąży. Ale oczywiście zakochany prawnik jej na to nie pozwoli. Tym bardziej, iż będzie wiedział, że jego żona kłamie! Mimo iż test wykaże co innego. Jednak wyłącznie dlatego, że wykona go nie Bahar, a Cavidan, bo to właśnie ona będzie spodziewać się dziecka!

I właśnie to w 345 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" z pomocą Yildiz będzie próbował udowodnić Kuzey! Dlatego poprosi Silę, aby dała mu na 24 godziny, a jeśli do tego czasu mu się to nie uda, to zgodzi się na jej odejście. Oczywiście, ukochana przystanie na jego propozycję i zostanie, co Bozbey postanowi wykorzystać, zakradając się do piwnicy!

Zakochana Sila w trakcie wspólnej nocy z Kuzeyem wybierze imiona dla ich dzieci w 345 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

W 345 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Kuzey usiądzie obok Sili, która momentalnie się w niego wtuli, a on chwyci ją tak, jakby się bał, że mogłaby mu uciec. Przytuleni zakochani momentalnie usną, ale ze snu Bozbeya prędko wybudzi miłosne wyznanie ukochanej.

- Kuzey, bardzo cię kocham - zacznie Sila.

- Ja ciebie też - odpłaci jej się Kuzey.

Ale na tym w 345 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" zakochana Sila nie poprzestanie i od razu ustali z nim także imiona dla ich dzieci, które Kuzey oczywiście zaakceptuje!

- Damy jej na imię Rüya? - zapyta go ukochana.

- Ale komu? - zdziwi się Bozbey.

- Naszej córce - wyjaśni Sila.

- Pewnie... A jeśli to będzie chłopiec? - dopyta prawnik.

- Bulut - odpowie mu ukochana, na co on oczywiście się zgodzi - Rüya i Bulut pięknie.

- Kuzey, wierzę ci bardziej niż komukolwiek i bardzo Cię kocham - spuentuje Sila.

Bozbey obieca ukochanej dotrzymać słowa w 345 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Chwilę później w 345 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" i Sila obudzi się ze snu, a obecność Kuzeya mocno ją zaskoczy! Tak jakby nie była świadoma tego, co przed chwilą się stało! Ale ich umowy oczywiście nie zapomni!

- Kuzey? - spyta rankiem zdziwiona Sila.

- Dzień dobry - przywita się z nią ukochany.

- Zostałeś tu na noc? - dopyta go.

- Na wypadek gdybyś jednak chciała odejść - wyjaśni Kuzey.

- Obiecałem ci. Poczekam te 24 godziny - uspokoi go Sila.

Tak samo jak Kuzey, który w 345 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" jeszcze raz zapewni ukochaną, że udowodni nie tylko je, ale i wszystkim, jakimi kłamczuchami są jej siostra i matka! I to nawet w kwestii ciąży!

- To ja obiecuję, że ujawnię kłamstwa Bahar i Cavidan. Wszystkie co do jednego - zapewni ja Bozeby.

- A jeśli Bahr jest w ciąży? - zacznie się zastanawiać.

- To niemożliwe. A jeśli jest, to nie ze mną. Dowiodę tego - obieca jej ukochany.

- O czym mówisz? - zdziwi się Sila.

- Dowiemy się, bo wkrótce prawda wyjdzie na jaw. Czekaj tu na mnie - poprosi ją Kuzey.