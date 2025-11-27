Miłość i nadzieja, odcinek 345: Kuzey odkryje ciążę Cavidan! Matka Bahar będzie udawała, że to córka urodzi dziecko - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 345 - środa, 3.12.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sila i Kuzey znów znajdą się na krawędzi rozstania. Wstrząśnięta słowami teściowej, Sila uwierzy, że Bahar naprawdę spodziewa się dziecka i spróbuje odejść od mężczyzny na zawsze. Kuzey jednak zatrzyma ją, przysięgając, że Bahar kłamie, nawet jeśli lekarz potwierdzi ciążę. Będzie gotów zrobić wszystko, by udowodnić swoją rację i odzyskać Silę. Teraz wydarzenia przyspieszą, a ich kulminacja doprowadzi do jednego z największych odkryć!

Kuzey nie uwierzy w ciążę Bahar. Będzie pewny, że żona kłamie

W 345 odcinku "Miłość i nadzieja" widzowie zobaczą, jak Kuzey, Bahar i Cavidan wysiadają z samochodu po wizycie w szpitalu. Atmosfera będzie gęsta, a Cavidan dziwnie triumfująca. Tuż po ich przyjeździe z rezydencji wybiegnie Yildiz.

– Już wróciliście? – zapyta z zaskoczeniem, obserwując bladą Bahar.

Cavidan, z chłodnym uśmiechem, odpowie z wyższością. – A wolałabyś, żebyśmy nie wróciły? Byliśmy w szpitalu i otrzymaliśmy raport. Kuzey powinien teraz skakać z radości. Yildiz zmarszczy brwi.

– Ty też tam byłaś?

– Oczywiście. Nie zostawiłabym Bahar samej, nie w takim stanie. – powie Cavidan, teatralnie ujmując córkę pod ramię. – Chodź, kochanie. Musisz odpocząć.

Matka i córka wejdą do domu, a Yildiz zostanie z Kuzeyem na podwórzu. Gdy zostają sami, Yildiz zapyta cicho.

– Co powiedział lekarz?

Kuzey odetchnie ciężko, przesuwając dłonią po włosach. – Potwierdził, że Bahar jest w ciąży. Test dał wynik pozytywny.

– Naprawdę? – Yildiz otworzy szeroko oczy.

– Ale wiem, że to kłamstwo. Wiem, że ona nie jest w ciąży!

– A jeśli się mylisz?

– Nie mylę się. Jak mam teraz spojrzeć w oczy Sili? Jak jej to wytłumaczę? Po krótkiej chwili Yildiz zbierze się na odwagę i powie cicho.

Yildiz wyzna prawdę. To Cavidan jest w ciąży i są na to dowody!

– To Cavidan jest w ciąży, Kuzeyu.

– Co?! - zdziwi się prawnik. Gosposia wyjaśni mu, że Cavidan była podczas wizyty w córką i to ona jest w ciąży! Kuzey, przekonany przez Yildiz, postanowi sprawdzić podejrzenia. Oboje przygotują sprytną pułapkę.

Na stół trafi filiżanka z mocnymi ziołami, których - jak Yildiz powie głośno - kobieta w ciąży absolutnie nie może pić. Cavidan, pewna siebie, w pierwszym odruchu będzie chętna na napicie się naparu. Gdy usłyszy słowa Yildiz, gwałtownie się zatrzyma. Nie sięgnie po filiżankę. Nie wypije ani kropli, a Kuzey i Yildiz wymienią znaczące spojrzenia. To jeszcze nie dowód ostateczny, ale pierwszy tak wyraźny znak, że Cavidan ukrywa prawdę.