Miłość i nadzieja, odcinek 335: Naciye pójdzie na układ z Cavidan. Poda niebotycznie wysoką cenę za rozwód Kuzeya z Bahar - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 335 - piątek, 21.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Sytuacja między rodzinami Kuzeya i Bahar będzie coraz bardziej napięta. Po kolejnych próbach zaszkodzenia Hulyi i Sili stanie się jasne, że Bahar nigdy dobrowolnie nie pozwoli Kuzeyowi odejść. Jej obsesja będzie rosła, a Cavidan zamiast powstrzymywać córkę będzie ją wspierać i nakręcać, chcąc zachować wpływy i władzę.

Naciye załatwi rozwód Kuzeyowi?

Naciye, widząc, jak bardzo Kuzey i Sila cierpią, a także jak niebezpieczna staje się Bahar, zdecyduje, że jedynym rozwiązaniem będzie układ z Cavidan. Będzie wiedziała, że tylko matka Bahar ma realny wpływ na jej decyzję i może zmusić ją do podpisania rozwodu. W salonie Cavidan będzie siedzieć z filiżanką kawy, zrelaksowana, pewna siebie i jak zawsze przekonana, że kontroluje każdą sytuację. To właśnie ten jej spokój sprawi, że Naciye poczuje jeszcze większą determinację, bo będzie wiedziała, że rozmawia z kobietą, która nigdy nie oddaje niczego za darmo. Naciye usiądzie naprzeciwko niej. Przyjdzie z jednym celem: kupić wolność Kuzeya.

Cavidan zażąda najwyższej ceny za wolność Kuzeya

— Dobrze, że zastaję cię samą — zacznie Naciye, zniżając głos. — Porozmawiamy jak kobieta z kobietą. Ile zażądasz za zgodę Bahar na rozwód z Kuzeyem? Tak, by on i Sila nie ucierpieli w tej brudnej walce. Cavidan wzruszy ramionami, ostentacyjnie nonszalancko.

— To nie będzie miało znaczenia, czego zechcę. Bahar i tak się nie zgodzi — odpowie, grając na zwłokę i próbując wywindować stawkę.

— Dam ci wszystko, czego zażądasz. Po prostu przekonaj Bahar, żeby podpisała umowę rozwodową. W zamian dostaniesz domy, samochody, pieniądze… Cokolwiek. Co powiesz? Cavidan powoli weźmie łyk kawy, delektując się momentem przewagi.

— Dobrze — powie w końcu, a jej usta wygną się w chciwym, pełnym satysfakcji uśmiechu.

— Świetnie. Czego więc chcesz? — zapyta Naciye, pochylając się, gotowa zapłacić każdą cenę.

Cavidan rozejrzy się po salonie, jakby właśnie dokonywała wyboru, którego konsekwencje będą długie i bolesne. W końcu powie z lodowatą pewnością.

— Chcę tego domu.

Mina Naciye natychmiast zbladnie. Cena, którą usłyszy, będzie nie tylko wygórowana. Będzie ciosem wymierzonym w samo serce jej rodziny.

W 335 odcinku okaże się, że Cavidan nie tylko traktuje rozwód Bahar jak biznes, ale jak okazję, by odebrać rodzinie Kuzeya coś, co ma ogromną wartość symboliczną. Dom, o który poprosi, to nie lada nieruchomość, to centrum życia całej rodziny, ich historia, ich korzenie. Układ, który Naciye spróbuje zawrzeć, otworzy nowy rozdział konfliktu. Cavidan zażąda czegoś, na co nikt nie będzie przygotowany. A kiedy Bahar równolegle będzie planować kolejne zbrodnie, stanie się jasne, że żadna cena nie będzie wystarczająco wysoka, aby powstrzymać nadciągającą katastrofę.