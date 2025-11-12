Miłość i nadzieja, odcinek 331: Cavidan wrobi Silę w zabójstwo Hulyi! Podmieni witaminy na truciznę! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 331 - poniedziałek, 17.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Cavidan będzie zadowolona z siebie. Uzna, że Sila sama poda Hulyi "lek", który tak naprawdę okaże się trucizną. Wszystko przez to, że podła seniorka wślizgnie się wraz z Bahar do domu letniskowego i tam dorwą siostrę prawnika. Kobieta zacznie piszczeć, bronić się, wyczuwając duże niebezpieczeństwo. Cavidan przed ucieczką z domku zdąży zamienić strzykawki. Sila nie da rady gołym okiem rozróżnić witamin od trucizny.

Cavidan będzie pewna, że wrabia Silę w morderstwo

Matka Bahar, zrelaksowana i w doskonałym nastroju, będzie siedziała w wygodnym fotelu w salonie domu Kuzeya. Obok niej będą uwijały się trzy kobiety, w tym jedna starannie malująca jej paznokcie, druga zajmująca się pedicure, a trzecia wykonująca delikatny masaż pleców. W powietrzu unosić się będzie zapach drogich kosmetyków, a z głośnika sączyć się będzie spokojna muzyka. Do salonu wejdzie Bahar, której na twarzy pojawi się niedowierzanie, trudno jej pojąć, że w chwili, gdy nad ich głowami wisi widmo katastrofy, jej matka potrafi oddawać się takim przyjemnościom.

- Mamo, naprawdę masz teraz na to czas? - spyta cicho, w jej głosie drżeć będzie napięcie. - Jeśli Hulya odzyska przytomność i zacznie mówić, pójdziemy siedzieć - przypomni. Cavidan uniesie lekko brew i uśmiechnie się z pobłażaniem.

- Nie martw się, kochanie. Wszystko jest pod kontrolą.

- Co masz na myśli? — dopyta Bahar, czując, jak wzbiera w niej niepokój. - Co znowu zrobiłaś?

Yildiz dowie się, co chce zrobić Cavidan

Obie nie zauważą, że w tym momencie w przedpokoju pojawi się Yildiz. Widząc, że kobiety rozmawiają szeptem, zwolni kroku i cicho podejdzie do drzwi salonu, zatrzymując się tuż przy futrynie, wsłuchując się w ich rozmowę.

- Zastąpiłam ampułkę z witaminami trucizną. Sıla sama jej to poda - wyzna Cavidan. Na jej twarzy pojawi się lekki, wręcz beztroski uśmiech. Gdy rozmowa ucichnie, Yildiz bezszelestnie wycofa się i ruszy do kuchni. Sięgnie po telefon i drżącymi palcami wybierze numer do Sili, lecz zamiast głosu dziewczyny usłyszy jedynie beznamiętny komunikat automatu, ale telefon będzie wyłączony.