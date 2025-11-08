Miłość i nadzieja, odcinek 329: Kuzey znajdzie Silę w domu na wsi. Ukryje przed nim dlaczego ucieknie z Hulyą - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 329 - piątek, 14.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Początkowo w 329 odcinku "Miłość i nadzieja" nie będzie miała pojęcia, że Sila i Hulya wyjadą razem, że ukochana wywiezie jego siostrę do domu na wsi, żeby Bahar nie próbowała jej zabić. Zamiast wydać morderczynię policji, Sila na prośbę sparaliżowanej Hulyi wybierze ucieczkę. Nie podejrzewając nawet, że nie tylko Bahar, ale także Cavidan ruszy ich śladem.

Intryga Bahar przeciwko Kuzeyowi w 329 odcinku "Miłość i nadzieja"

Ale pierwszy w 329 odcinku "Miłość i nadzieja" w domu Beykoz znajdzie Silę Kuzey, który będzie miał dosyć żony i knucia przez nią intryg, żeby nie doszło do rozwodu. Zaraz po tym jak Bahar urządzi uroczyste śniadanie, na które zaprosi przyjaciół Kuzeya, odegra przed nimi rolę ofiary. Z męża zrobi zaś tyrana, który się nad nią znęca, nie kontroluje wybuchów gniewu. Nic dziwnego, że prawnik będzie chciał jak najszybciej opuści własną rezydencję.

Kuzey pojedzie do Sili do domu na wsi w 329 odcinku "Miłość i nadzieja"

Dlatego właśnie w 329 odcinku "Miłość i nadzieja" Kuzey pojedzie do wiejskiego domu. Dzięki Yildiz dowie się, że jest tam nie tylko Sila, ale także Hulya, która miała przebywać w szpitalu. Stanie się dla niego jasne, że obie kobiety cały czas coś przed nim ukrywają.

Kuzey wystraszy Silę w 329 odcinku "Miłość i nadzieja", która zaatakuje go wałkiem!

Przyjazd Kuzeya do domu na wsi w 329 odcinku "Miłość i nadzieja" przerazi Silę, która nie będzie się spodziewała takiego gościa. Ponieważ będzie z Hulyą zupełnie sama, chwyci za wałek do ciasta, żeby bronić się przed nieproszonym przybyszem. Omal nie dostanie zawału serca, kiedy zobaczy, że to Kuzey zakradł się do środka.

- Kuzey! Chciałeś mnie chyba zabić! - krzyknie Sila, przykładając sobie dłoń do piersi. - Wygląda na to, że moje wejście było udane - uśmiechnie się do niej. - Moje serce wciąż bije jak oszalałe... - Naprawdę tak się przestraszyłaś? Pozwól, że sam się przekonam...Tęskniłem za tym dźwiękiem... Za biciem twojego serca - nie czekając na zgodę, Kuzey delikatnie dotknie klatki piersiowej ukochanej.

Zawstydzona Sila w 329 odcinku "Miłość i nadzieja" natychmiast przywoła Kuzeya do porządku, przypominając, że na kanapie w salonie śpi jego siostra. Prawnik od razu zapyta, co przed nim ukrywa, dlaczego właściwie tutaj jest razem z Hulyą.