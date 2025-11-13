Miłość i nadzieja, odcinek 328: Hulya powie Kuzeyowi, że to Bahar zepchnęła ją z balkonu! Wyrzuci ją i Cavidan z domu - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 328 - czwartek, 13.11.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 328 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Hulya i Sila wrócą do rezydencji Kuzeya tuż po tym, jak musiały z niej uciec, aby Bahar i Cavidan nie zabiły jego siostry! A wszystko przez to, że zaczęły podawać jej środki usypiające tylko po to, aby Hulya nie wydała bratu, że to właśnie jego żona zepchnęła ją z balkonu, ale tylko do czasu!

Wszystko przez to, że w 328 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" siostra i ukochana Kuzeya w końcu wrócą, a stęsknieni zakochani padną sobie w objęcia, czym zszokują Bahar i Cavidan!

- Nareszcie w domu - ucieszy się Sila.

- Siostra? - zdziwi się Bahar, tak samo jak i Cavidan - Co tu robisz Sila?

- Bardzo za tobą tęskniłam - powie do Kuzeya.

- Ja za tobą też - usłyszy w odpowiedzi.

- Jak mogłaś mi to zrobić? - spyta ją z wyrzutem Bahar.

- Jak ty mogłaś to zrobić? - odpowie jej pytaniem na pytanie siostra.

Kuzey przepędzi Bahar i Cavidan po odkryciu prawdy o wypadku Hulyi w 328 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Ale to nie będzie jedyny szok, jaki będzie je czekał w 328 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"! A to dlatego, że wtedy właśnie w końcu przemówi też Hulya, która w końcu powie Kuzeyowi to, czego tak bardzo się obawiały!

- Kuzey, to Bahar zrzuciła mnie z balkonu! - powie w końcu Hulya.

- Bahar cię zrzuciła? - dopyta Bozbey.

- Tak, przez nią jestem w takim stanie! To diablica z piekła rodem! - potwierdzi mu siostra.

I nic dziwnego, gdyż właśnie wtedy w 328 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" wściekły Bozbey wyrzuci je ze swojej rezydencji! I choć kobiety zaczną się bronić i to Hulyę oskarżać o kłamstwo, to Kuzey już im nie uwierzy. A co więcej, nie zmieni co do nich zdania!

- Wiedziałem! Wynoś się z tego domu! - zarządzi wściekły Kuzey.

- Ona kłamie - Cavidan stanie w obronie córki.

- Kłamie? Opowiedz o tym policji! Wynocha! - zakpi z niej Bozbey.

- To nie ja! - zacznie kłamliwie zarzekać się Bahar, a wraz z nią jej matka - Ona nic nie zrobiła!

- Wysłuchaj mnie! - poprosi jeszcze, ale Kuzey ją zignoruje i wyrzuci ją i Cavidan za drzwi.

Zły sen mocno zaniepokoi Bahar w 328 odcinku serialu "Miłość i nadzieja"!

Ale wtedy w 328 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" przerażona Bahar zacznie krzyczeć, aż w końcu się obudzi i niestety okaże się, że to tyko zły sen! Jednak on sam wystarczy, aby córka Cavidan przejęła się nie na żarty!

- Kuzey! - krzyknie wystraszona Bahar.

Do tego stopnia, że w 328 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" zaniepokojona Bahar wpadnie do pokoju matki, po czym zacznie ją budzić, aby o wszystkim jej opowiedzieć. Ale Cavidan zacznie ją uspokajać, że nic takiego się nie stanie. Tym bardziej, iż będzie przekonana, że Hulya prędzej umrze niż powie Kuzeyowi prawdę, Szczególnie, że uwierzy we wcześniejszy podstęp Yildiz i to tak skutecznie, że zignoruje kolejne, które będzie wyczuwać Bahar. Zwłaszcza, że jej bardziej będzie zależeć i tak na pieniądzach Kuzeya, niż samym Bozbeyu jak w przypadku jej córki!

- Mamo, obudź się! Wstawaj! - zacznie krzyczeć Bahar.

- Co cię napadło? - spyta ledwo żywa Cavidan.

- Miałam sen. Hulya zaczęła mówić. Kuzey nas wyrzucił - powie jej córka.

- To tylko sen. Nie martw się. Hulya umrze. Zabrali ją do szpitala. Ukrywają to, ale na pewno jest umierająca. Bez wątpienia - zacznie zapewniać ją matka.

- Nie ma ani Syli, ani Yildiz. Na pewno coś knują - zaniepokoi się Bahar.

- Co mogą knuć? Zapomnij o Hulyi i pomyśl, ile możemy wyciągnąć od Kuzeya - poradzi jej Cavidan.