Miłość i nadzieja, odcinek 295: Kuzey usłyszy jak Bahar grozi Cavidan! Nawet z tego się wykręci - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 295 - sobota, 4.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2
List z pogróżkami, który w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" dostanie Bahar wywoła jej gwałtowną reakcję! Żona Kuzeya nie będzie miała pojęcia, że autem listu są Hulya i Yildiz. Żadna z nich nie będzie miała jeszcze pewności, co Bahar knuje z Leventem, dlaczego lekarz z kliniki psychiatrycznej tak nagle oświadczył się Sili. Nie opuści ich jednak przeczucie, że fałszywa żona prawnika zmusiła Leventa do zaręczyn z Silą.
Bahar w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" dostanie list z pogróżkami
Właśnie dlatego Yildiz pod drzwi domu podrzuci dla Bahar list z ostrzeżeniem:
"Znam wasz sekret, twój i Leventa. Jeśli Kuzey się dowie, wróci do Sili. Odezwę się..."
Zobacz koniecznie: Miłość i nadzieja, odcinek 300: Sila i Kuzey wyjadą razem z dala od Bahar! Tak będą się cieszyć swoją miłością - ZDJĘCIA
To dlatego Bahar zaatakuje Cavidan w 295 odcinku "Miłość i nadzieja"
Wystraszona Bahar w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" nie przyzna się Yildiz, co przeczyta w liście. Ale gosposia zauważy lęk w jej oczach. Niemal od razu żona Kuzeya zacznie snuć domysły, kto mógł jej wysłać list. Główną podejrzaną stanie się Cavidan. Doskonale wie, że jej matka jest zdolna do wszystkiego i zależy jej tylko na pieniądzach dlatego ostro zaatakuje Cavidan. Co więcej zacznie jej grozić wyrzuceniem z domu!
- Chcesz pieniędzy?! Identyczny liścik dostał również Levent. Tylko ty wiedziałaś, że mu groziłam. To twoja sprawka? Mów! Jeśli tak, wyrzucę cię z domu!
- Co? - Cavidan nie będzie wiedziała, o co chodzi córce.
- Jeśli chcesz z nami mieszkać, to nie rób kłopotów! Nie będziesz mi grozić ani zaprzeczać moim słowom. Albo powiem Kuzeyowi i zaraz cię wysiuda!
Kuzey w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" podsłucha jak Bahar grozi Cavidan
Pechowo dla Bahar kłótnię z Cavidan podsłucha Kuzey, który w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie zszokowany tym, jak żona traktuje swoją matkę. Zażąda od niej wyjaśnień dlaczego chce wyrzucić Cavidan i posuwa się do tak podłych gróź wobec rodzicielki.
- Co się dzieje? Bahar, słyszałem! Wszystko słyszałem! Dlaczego tak haniebnie groziłaś matce?! Co zrobiła, że groziłaś wyrzuceniem z domu?! Mów, dlaczego ci groziła?! - krzyknie Kuzey do żony. Nagle do pokoju wejdzie cała rodzina prawnika. Jego matka Naciye, siostra Hulya, a także Sila i Yildiz.
- Bahar wyjaśni. Powie, kto i komu groził! Mów śmiało, słuchamy! - zacznie naciskać coraz bardziej.
- Dlaczego milczycie? - zapyta Naciye.
Cavidan obroni Bahar przed Kuzeyem w 295 odcinku "Miłość i nadzieja"
Nieoczekiwanie w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" Cavidan stanie w obronie Bahar. Weźmie całą winę na siebie za groźby córki. Kolejny raz obie intrygantki będą górą i pozostaną bezkarne.
- Mieliśmy iść po zakupy z panem młodym. Zasugerowałam, że mnie, czyli matce powinien kupić złoty naszyjnik albo kolczyki. Bahar powiedziała, żeby nie robiła wstydu jej i siostrze... - przyzna Cavidan.
- Miała rację... - stwierdzi Sila.
- Dobrze, ale gdzie tu groźba? - zainteresuje się matka Kuzeya.
- Odpowiedziałam, że jak nic mi nie kupi, to nie wydam Sili za mąż. I jeśli czegokolwiek będzie brakowało, to zerwiemy zaręczyny. Bahar wpadła w złość i nakrzyczała na mnie, bym się nie wtrącała. Kuzey synu to nieporozumienie... - skłamie Cavidan.