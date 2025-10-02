Miłość i nadzieja, odcinek 295: Kuzey usłyszy jak Bahar grozi Cavidan! Nawet z tego się wykręci - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 295 - sobota, 4.10.2025, o godz. 17.20 w TVP2

List z pogróżkami, który w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" dostanie Bahar wywoła jej gwałtowną reakcję! Żona Kuzeya nie będzie miała pojęcia, że autem listu są Hulya i Yildiz. Żadna z nich nie będzie miała jeszcze pewności, co Bahar knuje z Leventem, dlaczego lekarz z kliniki psychiatrycznej tak nagle oświadczył się Sili. Nie opuści ich jednak przeczucie, że fałszywa żona prawnika zmusiła Leventa do zaręczyn z Silą.

Bahar w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" dostanie list z pogróżkami

Właśnie dlatego Yildiz pod drzwi domu podrzuci dla Bahar list z ostrzeżeniem:

"Znam wasz sekret, twój i Leventa. Jeśli Kuzey się dowie, wróci do Sili. Odezwę się..."

To dlatego Bahar zaatakuje Cavidan w 295 odcinku "Miłość i nadzieja"

Wystraszona Bahar w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" nie przyzna się Yildiz, co przeczyta w liście. Ale gosposia zauważy lęk w jej oczach. Niemal od razu żona Kuzeya zacznie snuć domysły, kto mógł jej wysłać list. Główną podejrzaną stanie się Cavidan. Doskonale wie, że jej matka jest zdolna do wszystkiego i zależy jej tylko na pieniądzach dlatego ostro zaatakuje Cavidan. Co więcej zacznie jej grozić wyrzuceniem z domu!

- Chcesz pieniędzy?! Identyczny liścik dostał również Levent. Tylko ty wiedziałaś, że mu groziłam. To twoja sprawka? Mów! Jeśli tak, wyrzucę cię z domu! - Co? - Cavidan nie będzie wiedziała, o co chodzi córce. - Jeśli chcesz z nami mieszkać, to nie rób kłopotów! Nie będziesz mi grozić ani zaprzeczać moim słowom. Albo powiem Kuzeyowi i zaraz cię wysiuda!

Kuzey w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" podsłucha jak Bahar grozi Cavidan

Pechowo dla Bahar kłótnię z Cavidan podsłucha Kuzey, który w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" będzie zszokowany tym, jak żona traktuje swoją matkę. Zażąda od niej wyjaśnień dlaczego chce wyrzucić Cavidan i posuwa się do tak podłych gróź wobec rodzicielki.

- Co się dzieje? Bahar, słyszałem! Wszystko słyszałem! Dlaczego tak haniebnie groziłaś matce?! Co zrobiła, że groziłaś wyrzuceniem z domu?! Mów, dlaczego ci groziła?! - krzyknie Kuzey do żony. Nagle do pokoju wejdzie cała rodzina prawnika. Jego matka Naciye, siostra Hulya, a także Sila i Yildiz. - Bahar wyjaśni. Powie, kto i komu groził! Mów śmiało, słuchamy! - zacznie naciskać coraz bardziej. - Dlaczego milczycie? - zapyta Naciye.

Cavidan obroni Bahar przed Kuzeyem w 295 odcinku "Miłość i nadzieja"

Nieoczekiwanie w 295 odcinku "Miłość i nadzieja" Cavidan stanie w obronie Bahar. Weźmie całą winę na siebie za groźby córki. Kolejny raz obie intrygantki będą górą i pozostaną bezkarne.