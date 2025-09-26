Miłość i nadzieja, odcinek 289: Kuzey zniszczy Leventa. Rzuci my wyzwanie przy wszystkich - ZDJĘCIA

- (...) Odczep się od Sili! - jasno stwierdzi Kuzey.

- Co ty mówisz? – zdziwi się Bahar, która wraz z pozostałymi bliskimi przysłucha się podejrzanej wymianie zdań.

- Powiedziałem wyraźnie, zostaw ją w spokoju.

- Przestań – wtrąci się Sila

- Kuzey, proszę, uspokój się... – uzna Levent, początkowo zachowując spokój.

- A jeśli się nie uspokoję? Znasz wszystkie słabości Sili i teraz je wykorzystujesz! Ja na to nie pozwolę, słyszysz? – prawnik straci hamulce.

- Dość tego! – ponownie postawi się Sila

- Sila przeszła ciężkie chwile, a ty przy każdej okazji wtrącasz się w jej życie – prawnik nie przestanie naskakiwać na Leventa.

- Daruj sobie, zostaw ją w spokoju! (...) To wszystko? Bądź szczery, powiedz to otwarcie! Jeśli ją lubisz to mów, nie bój się!

- Powiedzmy, że tak i co z tego? – doktor też powoli straci panowanie.

- Nigdy ci na to nie pozwolę, jasne? – Kuzey rzuci ostro i wyraźnie.