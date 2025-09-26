Miłość i nadzieja, odcinek 289: Kuzey zniszczy Leventa. Rzuci my wyzwanie przy wszystkich - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 289 - sobota, 27.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2
W 289 odcinku „Miłości i nadziei” Bahar zrealizuje kolejny krok swojego planu, znów będzie naciskać na Leventa, by ten ożenił się z Silą. Sama Sila nie będzie wiedziała, że cała sytuacja to wynik manipulacji, a Kuzey tym bardziej nie będzie miał pojęcia o szantażu. Dla prawnika stanie się jasne tylko jedno - Levent nie może być przy Sili.
Kuzey nie wytrzyma urządzi aferę Leventowi
Kiedy w rezydencji dojdzie do spotkania całej rodziny, prawnik nie zdoła się opanować. Nie zdzierży, że lekarz znów przychodzi do jego domu i to oczywiste, że chce się widzieć z Silą. Oskarży Leventa wprost, że chce wykorzystać jego ukochaną i że to on stoi za całym zamieszaniem wokół ślubu. Szkoda tylko, że w oczach wszystkich i w świetle dokumentów prawnik to mąż Bahar. Teoretycznie nie ma żadnego prawa, by żądać czegokolwiek od Sili i Leventa. Mimo wszystko zazdrość weźmie górę. W 289 odcinku „Miłości i nadziei” wybuchnie wielka afera.
Kuzey rzuci Leventowi wyzwanie. Nie dopuści do ślubu z Silą
- (...) Odczep się od Sili! - jasno stwierdzi Kuzey.
- Co ty mówisz? – zdziwi się Bahar, która wraz z pozostałymi bliskimi przysłucha się podejrzanej wymianie zdań.
- Powiedziałem wyraźnie, zostaw ją w spokoju.
- Przestań – wtrąci się Sila
- Kuzey, proszę, uspokój się... – uzna Levent, początkowo zachowując spokój.
- A jeśli się nie uspokoję? Znasz wszystkie słabości Sili i teraz je wykorzystujesz! Ja na to nie pozwolę, słyszysz? – prawnik straci hamulce.
- Dość tego! – ponownie postawi się Sila
- Sila przeszła ciężkie chwile, a ty przy każdej okazji wtrącasz się w jej życie – prawnik nie przestanie naskakiwać na Leventa.
- Daruj sobie, zostaw ją w spokoju! (...) To wszystko? Bądź szczery, powiedz to otwarcie! Jeśli ją lubisz to mów, nie bój się!
- Powiedzmy, że tak i co z tego? – doktor też powoli straci panowanie.
- Nigdy ci na to nie pozwolę, jasne? – Kuzey rzuci ostro i wyraźnie.