Miłość i nadzieja, odcinek 286: Kuzey podstawi "bandytę", by nakryć Silę na kłamstwie. Tak runie jej amnezja - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 286 – środa, 24.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Tuż po ataku w kuchni, w 286 odcinku "Miłość i nadzieja", Sila odbierze tajemniczy telefon. Nieznany mężczyzna poda się za porywacza Kuzeya i postawi jej okrutne warunki.

– Słuchaj uważnie, mam Kuzeya na muszce. Jeśli nie chcesz, by zginął, przynieś mi dokumenty firmy Wumed – zażąda głos w słuchawce.

– Co ty mówisz?! Kuzey jest cały??? – Sila wpadnie w panikę, ale rozmówca natychmiast przerwie połączenie.

Przerażona dziewczyna nie będzie wiedziała, że właśnie padła ofiarą sprytnego przekrętu.

Plan Kuzeya

Całe zajście będzie dokładnie zaplanowane przez Kuzeya. Prawnik stanie obok podstawionego "bandyty" i osobiście dopilnuje, by Sila usłyszała pogróżki. Dlaczego? Bo tylko ona zna kryjówkę dokumentów, które pokazał jej przed wypadkiem.

– Była przerażona, to nie żarty… – powie "bandyta".

– Tylko w ten sposób uda się dowiedzieć, czy nic nie pamięta… – stwierdzi bezlitośnie Kuzey.

Jeśli Sila faktycznie cierpiałaby na amnezję, nie wiedziałaby, gdzie szukać dokumentów. Jej reakcja stanie się więc dla prawnika ostatecznym dowodem.

Prawda o Sili wyjdzie na jaw

W kolejnych odcinkach tureckiego serialu "Miłość i nadzieja" Sila udowodni, że pamięta o wiele więcej, niż do tej pory twierdziła. Nie tylko wspomnienia, ale i uczucia do Kuzeya wrócą z całą mocą. On wreszcie zyska pewność, że ukochana od dawna go okłamywała.

Czy plan prawnika pozwoli im w końcu przestać udawać? A może intryga jeszcze bardziej pogrąży Silę, wystawiając ją na gniew Bahar i Cavidan?