Miłość i nadzieja, odcinek 286: Bahar zastawi pułapkę na Leventa! Nagra ich zbliżenie i będzie szantażować - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 286 - wtorek, 23.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Obecność Sili w domu Kuzeya w 286 odcinku "Miłość i nadzieja" zacznie działać Bahar coraz bardziej na nerwy. Szczególnie, że mąż nie będzie się wcale krył z miłością do jej starszej siostry, wykorzysta każdą okazję, żeby odzyskać zaufanie Sili. Ona z kolei nie przyzna się, że już wszystko pamięta, że amnezja ustąpiła, przypomniała sobie w jaki sposób ją potraktował tuż przed wypadkiem. Wypędził ją z domu, rzucił jej w twarz podłe oskarżenia, a po ślubie z Bahar zrobił to samo! Kazał jej się wynosić, bo nie chciał jej więcej widzieć.

Bahar zwabi Leventa do Sili w 285 odcinku "Miłość i nadzieja"

Co prawda w 285 odcinku "Miłość i nadzieja" Sila kolejny raz zapewnia Bahar, że pragnie jej szczęścia, że małżeństwo z Kuzeyem to dla niej rzecz święta, ale młodsza siostra nie uwierzy. Wyrachowana intrygantka wpadnie na pomysł jak z pomocą doktora Leventa pozbyć się Sili. Najpierw podstępem zwabi go do domu Kuzeya, wysyłając w imieniu Sili dziwną wiadomość. A potem wprowadzi w życie dalszy punkt diabolicznego planu!

Nie przegap: Miłość i nadzieja, odcinki 285-290. Sila nie przyzna się Kuzeyowi, że odzyskała pamięć! Bahar zaszantażuje doktora Leventa. Streszczenia odcinków 22-27.09.2025 - ZDJĘCIA

Levent wpadnie w pułapkę Bahar w 286 odcinku "Miłość i nadzieja"

Zapłakana Bahar w 286 odcinku "Miłość i nadzieja" przyjdzie do gabinetu Leventa i zwierzy mu się z tego, jak bardzo cierpi, że Sila jest zagrożeniem dla jej małżeństwa z Kuzeyem. Co zrobi lekarz z kliniki psychiatrycznej? Początkowo potraktuje opowieści Bahar jak stek bzdur. Levent doskonale wie, że to Bahar i jej matka Cavidan knuły przeciwko Sili, wrobiły ją w kradzież, zdradę z Alperem, żeby Kuzey ożenił się z młodszą z sióstr.

Zachowanie Bahar w 286 odcinku "Miłość i nadzieja" stanie się coraz bardziej nieobliczalne. W przypływie gniewu i rozpaczy zbije szklankę, a potem upadnie na podłogę, zalewając się łzami. Levent może jej wstać i wtedy Bahar weźmie go za rękę. Przytuli się do lekarza, upewniając się, że wszystko się nagrywa. Tak pokieruje ich rozmową, by wyjść na ofiarę Leventa.

Bahar nagra kompromitujący Leventa filmik w 286 odcinku "Miłość i nadzieja"

W 286 odcinku "Miłość i nadzieja" Bahar zbliży się do przyjaciela i obrońcy Sili, wzbudzi jego litość, żeby po chwili odegrać scenę, że lekarz jej się narzuca, że chce ją wykorzystać. Zaraz potem Bahar ucieknie z gabinetu Leventa. W telefonie będzie miała "kompromitujący" go filmik, który posłuży jej do szantażowania lekarza.