Miłość i nadzieja, odcinek 281: Nowy plan Cavidan i Bahar na usidlenie Kuzeya. Zawalczą z Silą - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 281 - czwartek, 18.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Kuzey w 281 odcinku "Miłość i nadzieja" odnajdzie Silę po jej ucieczce z kliniki psychiatrycznej. Będzie błagał ukochaną o wybaczenie, przekonany, że pamięta ona wszystko i tylko udaje amnezję, by trzymać się od niego z daleka. Kiedy Sila nagle straci przytomność, Kuzey weźmie ją w ramiona i sprowadzi do swojego domu. Widok nieprzytomnej Sili na rękach prawnika doprowadzi Bahar do furii, a jego siostra Hulya zasugeruje, że Kuzey musi wreszcie zdecydować, z którą kobietą chce być.

Hulya doradzi Kuzeyowi. Musi wybrać, z którą kobietą chce być

- Wybacz mi, Sila. Wybacz mi... – wyszepcze do śpiącej w łóżku ukochanej Kuzey. Hulya nie da mu spokoju.

- Musisz zdecydować, z którą chcesz być…

- To nie czas i miejsce na takie rozmowy... – odpowie wymijająco.

- Wręcz przeciwnie, jesteś mężem Bahar, ale kochasz Silę. Wiem, że zależy ci na niej, ale boisz się, że Bahar targnie się na życie... Mógłbyś żyć z takim poczuciem winy?

Nowy plan Cavidan i Bahar

- Nawet mimo faktu iż Cavidan została przyłapana na kłamstwie, seniorka nie odpuści. Matka Bahar zbudzi córkę i każe jej walczyć o męża. Natychmiast rozpali w córce zazdrość i gniew.

- Wstawaj! Ty tu śpisz, a na dole Kuzey siedzi obok Sili i trzyma ją za rękę. Rusz się i zacznij działać, albo stracisz męża! – ostrzeże Bahar matka. I faktycznie, Bahar zbierze się z łóżka i popędzi przerwać romanse Kuzeya z siostrą.

Tak rozpocznie się nowy plan Cavidan i Bahar na usidlenie Kuzeya w 281 odcinku "Miłość i nadzieja". Czy tym razem intrygantkom uda się rozdzielić Silę i Kuzeya?