Miłość i nadzieja, odcinek 280: Podróż poślubna Bahar i Kuzeya przerwana! Wreszcie dowie się prawdy o Sili i nigdzie nie wyjadą - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 280 - środa, 17.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

Chwilę przed wyjazdem Kuzey w 280 odcinku "Miłość i nadzieja" usłyszy niepokojące nawoływania dochodzące z wnętrza rezydencji. Zaniepokojony przerwie przygotowania i otworzy drzwi jednego z zamkniętych pomieszczeń. Na jego oczach pojawią się Hulya i Yildiz, które do tej pory były tam przetrzymywane. Wstrząśnięta sytuacją Naciye nie zrozumie, dlaczego kobiety były więzione, ale stanie się świadkiem przełomowej chwili.

Cavidan jednak nawet w tej sytuacji będzie próbowała zachować zimną krew. Postara się udawać, że nic złego się nie dzieje, a jej jedynym celem jest odprowadzenie córki i zięcia w podróż poślubną.

Nagranie Alpera w 280 odcinku "Miłość i nadzieja" zmieni wszystko

W 280 odcinku „Miłość i nadzieja” Hulya nie pozwoli, aby prawda została ponownie zatajona. Tym razem przypilnuje, by Kuzey obejrzał nagranie Alpera. Wideo nie pozostawi żadnych złudzeń, bo Alper przyzna się, że odurzył i porwał Silę, a cała intryga była wspierana przez Cavidan. W dodatku prawnik usłyszy, że Sila nigdy go nie zdradziła, bo od zawsze kochała tylko jego.

– Sila jest niewinna! – wybuchnie wstrząśnięty Kuzey, gdy nareszcie zrozumie, jak wielka krzywda spotkała jego ukochaną.

Kuzey nie powstrzyma emocji w 280 odcinku "Miłość i nadzieja"

Wzburzony prawnik przypomni wszystkim, że to on sam wyrzucił Silę spod swoich drzwi, gdy ta mogła próbować wyznać mu prawdę. Wina Cavidan wyjdzie jednak na jaw – Hulya wprost zapyta, dlaczego ukrywała nagranie i nie pozwoli, by macocha kolejny raz uniknęła odpowiedzialności.

– Wzięliście ślub. Nieważne, czy Sila była niewinna… – spróbuje jeszcze bronić się Cavidan.

– Dlaczego zatem ukrywałaś to nagranie? Przyznaj się! – powie stanowczo Hulya.

Kuzey nie będzie miał już wątpliwości. Cała układanka wreszcie ułoży się w całość, a jego gniew wymierzony w matkę Bahar będzie nie do zatrzymania.

Podróż poślubna Bahar i Kuzeya w 280 odcinku "Miłość i nadzieja" zamieni się w koszmar

Zamiast romantycznego wyjazdu Bahar i Kuzey w 280 odcinku "Miłość i nadzieja" znajdą się w centrum wielkiego skandalu. Prawda o Sili wyjdzie na jaw, a prawnika opanuje złość i żal, że tak długo wierzył w kłamstwa. Małżeństwo, które miało się dopiero zacząć, zawiśnie na włosku. Czy w tej sytuacji Bahar i Cavidan zdołają jeszcze coś uratować?