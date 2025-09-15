Miłość i nadzieja, odcinek 279: Kuzey urządzi aferę Leventowi. Więcej nie przyjdzie do Sili! - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" odcinek 279 - wtorek, 16.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 279 odcinku widzowie będą świadkami niezwykłego, niemego wyznania miłości między Silą i Kuzeyem. Choć ich serca nadal biją do siebie, Sila ponownie skłamie ukochanemu, że kocha Alpera. Kuzey, pełen napięcia i emocji, nie zobaczy łez Sili, które same zdradzają prawdę o jej uczuciach. Po odejściu od Sili Kuzey spotka doktora Leventa, z którym dojdzie do ostrej wymiany zdań.

Prawnik dodatkowo wścieknie się, bo Sila postanowi, że Kuzey powinien wrócić do Bahar i być szczęśliwy, choć w jej sercu wciąż będą tliły się prawdziwe uczucia.

- Wracaj do Bahar, bądź bardzo szczęśliwy - uzna Sila, a po tych słowach Kuzey oddali się i nie będzie miał wątpliwości, że przyjechanie do kliniki to duży błąd.

Kuzey naskoczy na doktora Leventa

- Nie mów mi, że Sila jest niewinna. Właśnie powiedziała mi, że kocha Alpera! – rzuci wściekły Kuzey. - Wierzysz jej? Może tak mówi, bo ożeniłeś się z Bahar – odpowie doktor Levent, dalej pewny swego. - Wierzę, powiedziała mi to w oczy. Więcej to nie przyjdę, będziemy się spotykać w moim biurze… – zakończy prawnik, dając do zrozumienia, że nie zamierza dłużej walczyć o uczucie. Nie uwierzy, że Sila go kocha i tak naprawdę nie powinien brać ślubu z Bahar.

Rozstanie czy nowy początek?

Wszystko wskazuje na to, że w 279 odcinku „Miłości i nadziei” relacja Kuzeya i Sili ponownie zawiśnie na włosku. Choć oboje w głębi duszy wciąż się kochają, kolejne kłamstwa i niedopowiedzenia stają się barierą nie do przejścia. A wybuchowa kłótnia z Leventem pokaże, że prawnik straci cierpliwość i wybierze chłodny dystans zamiast walki o miłość. Czy naprawdę zrezygnuje z Sili? A może los jeszcze raz ich ze sobą połączy?