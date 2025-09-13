Miłość i nadzieja, odcinek 277: Yildiz pokaże Kuzeyowi nagranie Alpera! Zakończy małżeństwo z zakłamaną Bahar - ZDJĘCIA

"Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") odcinek 277 - sobota, 13.09.2025, o godz. 17.20 w TVP2

W 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Yildiz jednak znajdzie nagranie Alpera, które wcześniej zabierze i usunie Cavidan? Wszystko będzie na to wskazywać, gdyż gosposia zjawi się w pokoju małżonków i czym prędzej obudzi Kuzyea, aby mu je pokazać ku przerażeniu Bahar, która doskonale będzie wiedzieć, o czym będzie w nim mowa!

- Kuzeyu - zawoła go Yildiz.

- O co ci chodzi? - zdziwi się Kuzey.

- Pamiętasz nagranie, którego nie mogłam ci pokazać? Znalazłam je - oświadczy mu gosposia.

Ale w tym momencie w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bahar już nie będzie mogła nic zrobić, gdyż Yildiz poda laptopa z nagraniem Kuzeyowi, który je obejrzy! I dzięki niemu dowie się o intrydze Alpera z matką Bahar i o niewinności i wierności mu Sili!

- Sila bardzo cię kocha. Mnie nigdy nie kochała. I nigdy nie zrobiła nic złego. Zawsze stoję ja i jej matka. Cavidan od początku realizowała swój plan. Poświęciła zarówno Silę, jak i mnie, żeby wydać za cienie Bahar. Sila jest niewinna - powie na nagraniu Alper.

Kuzey zostawi Bahar po obejrzeniu nagraniu Alpera w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

Oczywiście, wówczas w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Kuzey natychmiast zażąda od Bahar wyjaśnień! I choć żona będzie go przekonywać, że to nieprawda, to jednak Bozbey jej nie uwierzy i postanowi spytać o to u źródła, a więc u Sili!

- O czym on mówi? - spyta ją wściekły Kuzey.

- To kłamstwa! Przysięgam! Nie wierz mu! - spróbuje za wszelką cenę przekonać go Bahar.

- Muszę znaleźć Silę - uzna Bozbey.

Ale wtedy w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") Bahar spróbuje go jeszcze przed tym powstrzymać! Jednak tym razem Bozbey jej się nie da! A wręcz przeciwnie, gdyż wówczas uwierzy Alperowi i zakończy ich małżeństwo, czym aż ją przerazi!

- Kuzey, przysięgam, że to nieprawda! - zacznie zapewniać go jeszcze kłamliwa żona.

- To koniec naszego małżeństwa! - zarządzi stanowczo Kuzey.

To będzie tylko zły sen Bahar w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut")!

I w tym momencie w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") przerażona Bahar zacznie krzyczeć i się obudzi! Ale jednocześnie zda sobie sprawę, że to na szczęście dla niej był tylko zły sen, bo Kuzey, którego półprzytomnego wcześniej sama przeprowadzi do swojego łóżka będzie leżał tuż obok niej! A w pobliżu nie będzie nigdzie Yildiz. I to sprawi, że Bahar posunie się do kolejnego kłamstwa!

- Co ja tu robię? Jak się tu znalazłem? - zacznie zastanawiać się Bozbey.

- Położyłeś się wczoraj - oszuka go Bahar.

- Nie pamiętam - przyzna Kuzey.

- A tamto? - jego zakłamana żona posunie się jeszcze dalej.

- Co? - dopyta zaskoczony prawnik.

- Nie zawstydzaj mnie - przyzna Bahar, przez co dla Kuzeya wszystko stanie się już jasne. Oczywiście, poza tym jak w 277 odcinku serialu "Miłość i nadzieja" ("Aşk ve Umut") do tego doszło. I nic dziwnego, gdyż do niczego nie dojdzie! Ale z tego Bahar zwierzy się jedynie swojej matce, która będzie z niej za to dumna!

